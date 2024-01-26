Венгрия может ратифицировать членство Швеции на следующем собрании парламента- Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Столтенберг заявил, что с "нетерпением ждет ратификации Венгрией, как только парламент снова соберется"

Йенс Столтенберг (Фото: ОП)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Венгрия может ратифицировать членство Швеции в НАТО, когда парламент снова соберется. Это может произойти в конце февраля. Также он подчеркнул, что вступление Швеции сделает весь Альянс сильнее.

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Столтенберг приветствовал четкое сообщение о поддержке от премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и его правительства.

"Я с нетерпением жду ратификацию Венгрией, как только парламент снова соберется", – заявил генсек НАТО и подчеркнул, что венгерский парламент снова соберется в конце февраля.

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Столтенберг приветствовал решение парламента Турции о ратификации членства Швеции, поблагодарил турецкого президента Реджепа Эрдогана и добавил, что вступление Швеции в НАТО сделает весь Альянс сильнее.

23 января турецкий парламент одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО, что оставило Венгрию единственной страной, не ратифицировавшей шведское вступление в Альянс.

24 января премьер-министр Венгрии Орбан заявил, что венгерское правительство поддерживает членство Швеции в НАТО, призвал Национальное собрание страны проголосовать за вступление Швеции и завершить ратификацию при первой же возможности.

Но 25 января спикер парламента Венгрии Кевер заявил, что страна не будет спешить с ратификацией заявки Швеции на вступление в НАТО, поскольку не "ощущает какой-либо неотложности". Он подчеркнул, что НАТО является оборонным альянсом и отношения между странами требуют доверия.

В четверг, 25 января, Турция опубликовала в официальном бюллетене решение об одобрении членства Швеции в НАТО, завершив процесс ратификации, который приближает ранее внеблоковую страну к вступлению в военный Альянс.

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