Угорщина може ратифікувати членство Швеції на наступних зборах парламенту – Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Столтенберг заявив, що з "нетерпінням чекає на ратифікацію Угорщиною, щойно парламент знову збереться"

Єнс Столтенберг (Фото: ОП)

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Угорщина може ратифікувати членство Швеції в НАТО, коли парламент знову збереться. Це може статися наприкінці лютого. Також він наголосив, що вступ Швеції зробить увесь Альянс сильнішим.

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Столтенберг привітав чітке повідомлення про підтримку від прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та його уряду.

"Я з нетерпінням чекаю на ратифікацію Угорщиною, щойно парламент знову збереться", – заявив генсек НАТО та наголосив, що угорський парламент знову збереться наприкінці лютого.

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Столтенберг привітав рішення парламенту Туреччини щодо ратифікації членства Швеції, подякував турецькому президенту Реджепу Ердогану та додав, що вступ Швеції до НАТО зробить увесь Альянс сильнішим.

23 січня турецький парламент схвалив заявку Швеції на вступ до НАТО, що залишило Угорщину єдиною країною, яка не ратифікувала шведський вступ до Альянсу.

24 січня прем'єр-міністр Угорщини Орбан заявив, що угорський уряд підтримує членство Швеції в НАТО, закликав Національні збори країни проголосувати за вступ Швеції та завершити ратифікацію за першої ж можливості.

Але 25 січня спікер парламенту Угорщини Кевер заявив, що країна не поспішатиме з ратифікацією заявки Швеції на вступ до НАТО, оскільки не "відчуває якоїсь нагальності". Він наголосив, що НАТО є оборонним альянсом і відносини між країнами вимагають довіри.

У четвер, 25 січня, Туреччина опублікувала в офіційному бюлетені рішення про схвалення членства Швеції в НАТО, завершивши процес ратифікації, який наближає країну, що раніше була позаблоковою, до вступу у військовий Альянс.

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