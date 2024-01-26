Угорщина може ратифікувати членство Швеції на наступних зборах парламенту – Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Угорщина може ратифікувати членство Швеції в НАТО, коли парламент знову збереться. Це може статися наприкінці лютого. Також він наголосив, що вступ Швеції зробить увесь Альянс сильнішим.
Столтенберг привітав чітке повідомлення про підтримку від прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та його уряду.
"Я з нетерпінням чекаю на ратифікацію Угорщиною, щойно парламент знову збереться", – заявив генсек НАТО та наголосив, що угорський парламент знову збереться наприкінці лютого.
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Столтенберг привітав рішення парламенту Туреччини щодо ратифікації членства Швеції, подякував турецькому президенту Реджепу Ердогану та додав, що вступ Швеції до НАТО зробить увесь Альянс сильнішим.
- 23 січня турецький парламент схвалив заявку Швеції на вступ до НАТО, що залишило Угорщину єдиною країною, яка не ратифікувала шведський вступ до Альянсу.
- 24 січня прем'єр-міністр Угорщини Орбан заявив, що угорський уряд підтримує членство Швеції в НАТО, закликав Національні збори країни проголосувати за вступ Швеції та завершити ратифікацію за першої ж можливості.
- Але 25 січня спікер парламенту Угорщини Кевер заявив, що країна не поспішатиме з ратифікацією заявки Швеції на вступ до НАТО, оскільки не "відчуває якоїсь нагальності". Він наголосив, що НАТО є оборонним альянсом і відносини між країнами вимагають довіри.
- У четвер, 25 січня, Туреччина опублікувала в офіційному бюлетені рішення про схвалення членства Швеції в НАТО, завершивши процес ратифікації, який наближає країну, що раніше була позаблоковою, до вступу у військовий Альянс.
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