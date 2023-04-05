Венгрия назвала визит Кулебы в штаб-квартиру НАТО "нарушением единства" Альянса

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал визит 4 апреля украинского коллеги Дмитрия Кулебы в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе на встречу глав МИД стран-членов блока "нарушением единства" Альянса. Его слова распространил в Twitter госсекретарь по международной коммуникации и международным отношениям Золтан Ковач.

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"Приглашение министра иностранных дел Украины на встречу глав МИД НАТО является нарушением единства НАТО", – говорится в заявлении.

По его словам, Будапешт поддержит интеграционные усилия Украины в Альянс "только в том случае, если они восстановят права венгров на Закарпатье".

LIGA.net направила запрос на комментарий Министерству иностранных дел Украины.

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Венгрия не первый год официально блокирует сближение Украины с НАТО, аргументируя такие недружественные действия наличием образовательного и языкового законов Украины, принятых в 2018 и 2019 годах.

Как заявляют у венгерского премьера Виктора Орбана, эти документы якобы нарушают права венгерского национального меньшинства в Украине.

20 марта 2023 года Венгрия отказалась принять участие в совместном проекте ЕС по закупке боеприпасов для Украины на сумму 2 млрд евро.

В тот же день в Будапеште заблокировали совместное заявление ЕС о выдаче ордера на арест российского диктатора Путина.

21 марта Сийярто заявил: если Украина "не будет уважать права нацменьшинств", Будапешт может не поддержать ее интеграцию в ЕС и НАТО.

Однако 4 апреля, в 74-ю годовщину образования НАТО, Венгрия не смогла помешать проведению встречи комиссии Украина–НАТО, которая состоялась впервые с 2017-го.

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Євген Пилипенко

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