Венгрия продолжает блокировать совет Украина-НАТО - Столтенберг

Йенс Столтенберг (фото - ЕРА)

Украина заслужила статус партнера стран НАТО с расширенными возможностями, но проблема блокирования заседаний Комиссии Украина-НАТО Венгрией из-за языкового закона еще не решена. Об этом сообщил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе видео-пресс-конференции накануне заседания министров обороны альянса, пишет Интерфакс.

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Столтенберг заявил, что союзники по НАТО решили предоставить Украине статус партнера с расширенными возможностями, так как "Украина доказала, что она очень ценный партнер для НАТО".

"В отношении встречи на министерском уровне в рамках заседания Комиссии Украина-НАТО – проблема еще не разрешена. Это то, что мы еще должны решить, и я надеюсь, что мы найдем это решение", - сказал Столтенберг, отвечая на вопрос, значит ли факт предоставления Украина статуса то, что вопрос блокирования Венгрией заседаний на уровне министров также решен.