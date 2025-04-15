Вэнс заявил, что со стороны Зеленского "абсурдно" говорить о благосклонности США к России

Джей Ди Вэнс (Фото: Bonnie Cash/EPA)

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что для президента Владимира Зеленского "абсурдно" говорить о поддержке России со стороны Соединенных Штатов. Об этом он сказал в интервью британскому порталу UnHerd.



"Я думаю, что это своего рода абсурд со стороны Зеленского – говорить [американскому] правительству, которое сейчас обеспечивает единство его правительственных и военных усилий, что мы каким-то образом на стороне россиян", – заявил политик.

Вэнс считает такую риторику "безусловно непродуктивной". Также вице-президент США возразил, что "оправдывает каким-то образом" действия российского диктатора Владимира Путина, как говорил Зеленский.

Вэнс заявил, что осуждал действия России с 2022 года, но для завершения войны пытался понять "стратегические цели" как РФ, так и Украины.

"Это не значит, что вы морально поддерживаете дело России или что вы поддерживаете полномасштабное вторжение, но вы должны попытаться понять, каковы их стратегические красные линии, так же, как вы должны попытаться понять, что украинцы пытаются получить от конфликта", – сказал политик.

В интервью CBS News Зеленский выразил мнение, что Вэнс "оправдывает каким-то образом действия Путина". Он подчеркнул, что вице-президент США никогда не был в Украине, поэтому не понимает, что действительно происходит в войне.

Во время спора в Овальном кабинете Зеленский призвал Вэнса посетить Украину, чтобы своими глазами убедиться, что происходит. На это он ответил, что "смотрит сторис", поэтому якобы знает о положении дел в Украине.

24 марта Time написал, что Зеленский приглашал Вэнса в Украину, но тот проигнорировал.