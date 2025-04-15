Венс заявив, що з боку Зеленського "абсурдно" казати про прихильність США до Росії

Джей Ді Венс (Фото: Bonnie Cash/EPA)

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що для президента Володимира Зеленського "абсурдно" казати про підтримку Росії з боку Сполучених Штатів. Про це він сказав в інтерв'ю британському порталу UnHerd.



"Я думаю, що це свого роду абсурд з боку Зеленського – говорити [американському] уряду, який зараз забезпечує єдність його урядових та військових зусиль, що ми якимось чином на боці росіян", – заявив політик.

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Венс вважає таку риторику "безумовно непродуктивною". Також віцепрезидент США заперечив, що "виправдовує якимось чином" дії російського диктатора Володимира Путіна, як казав Зеленський.

Венс заявив, що засуджував дії Росії з 2022 року, але для завершення війни намагався зрозуміти "стратегічні цілі" як РФ, так і України.

"Це не означає, що ви морально підтримуєте справу Росії або що ви підтримуєте повномасштабне вторгнення, але ви повинні спробувати зрозуміти, які їхні стратегічні червоні лінії, так само як ви повинні спробувати зрозуміти, що українці намагаються отримати від конфлікту", – сказав політик.

В інтерв'ю CBS News Зеленський висловив думку, що Венс "виправдовує якимось чином дії Путіна". Він наголосив, що віцепрезидент США ніколи не був в Україні, тому не розуміє, що справді відбувається у війні.

Під час суперечки в Овальному кабінеті Зеленський закликав Венса відвідати Україну, щоб на власні очі переконатись, що відбувається. На це він відповів, що "дивиться сторис", тому нібито знає про стан справ в Україні.

24 березня Time написав, що Зеленський запрошував Венса до України, але той проігнорував.