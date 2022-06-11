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Верещук о судилище в Донецке: Их цель – террор. Не нужно вестись на истерики самозванцев

Цей матеріал також доступний українською
11.06.2022, 13:18
Верещук о судилище в Донецке: Их цель – террор. Не нужно вестись на истерики самозванцев - Фото
Ірина Верещук (фото - facebook.com/vereshchuk.ukraine)

Глава Минреинтеграции Ирина Верещук прокомментировала "судилище" над тремя иностранными военнослужащими ВСУ во временно оккупированном Донецке. Министр уверена, что цель оккупантов – терроризировать Запад, но "мы не должны вестись на истерики самозванцев".

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Она напомнила, что 9 июня оккупанты, назвав это "приговором суда", решили убить трех военнослужащих ВСУ: Эйдена Аслина, Шона Пиннера и Саадуна Брагима.

"Они иностранцы, но от этого не перестают быть украинскими военнослужащими. Организаторы прекрасно понимают юридическую ничтожность их судилища и его последствий. Даже российский суд не стал пачкаться с таким судебным процессом и передал это группе самозванцев в Донецке", – заявила Верещук.

Глава Минреинтеграции уверена, что цель оккупантов – терроризировать западное общественное мнение посредством угрозы расстрела трех заложников.

"Но мы не должны вестись на истерики самозванцев. Что там в голове у террористов, конечно, я не знаю. Однако, мне что-то подсказывает, что, в конце концов, так или иначе, рано или поздно, эти трое военнослужащих будут обменены (или иным образом попадут домой)", – считает Верещук.

Она также заявила, что "мы имеем дело с профессиональными террористами, которые действуют рационально, поэтому с ними нужно говорить спокойно и профессионально". По убеждению министра, оккупанты "хорошо понимают, к каким неисправимым последствиям для них и для россиян могут привести их ошибочные действия в отношении этих трех военнослужащих".

Верещук ранее занималась вопросом обмена военнопленных, но с конца мая эту задачу передали Главному управлению разведки Минобороны.

  • 9 июня оккупанты приняли решение убить военнопленных из Великобритании (Эйдена Аслина и Шона Пиннера) и Марокко (Саадуна Брагима), назвав это "решением суда".
  • Глава МИД Великобритании Лиз Трасс назвала "приговор" фиктивным и абсолютно нелегитимным. Фейковый приговор также осудили США, Канада и ООН.

Читайте также: Сравнил с террористами ИГИЛ. Подоляк о решении оккупантов убить пленных иностранцев из ВСУ

Оксана Житнюк
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