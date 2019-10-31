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Верховная Рада разблокировала судебную реформу

Верховная Рада разблокировала судебную реформу - Фото
Фракция Европейская солидарность (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
31.10.2019, 11:52

Отменить принятие закона о сокращении наполовину состава Верховного суда предлагали Европейская солидарность и ОПЗЖ

Верховная Рада отклонила три проекта постановления об отмене принятия закона №1008, который реформирует органы судебного управления.

Два проекта об отмене принятия закона подали депутаты Европейской солидарности Иванна Климпуш-Цинцадзе и Артур Герасимов, еще один - депутат из ОПЗЖ Михаил Папиев.

Постановления были поддержаны депутатами фракций ОПЗЖ, ЕС, Батькивщина и Голос, ни одно не набрало необходимого количества голосов. Депутаты из фракции Слуга народа преимущественно воздерживались от голосования.

В принятом законопроекте предлагается сокращение состава Верховного суда до 100 судей вместо 200.

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Также вводится новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей - ее состав сократится с 16 до 12 членов. Их будет назначать Высший совет правосудия по результатам конкурса, в состав конкурсной комиссии будут входить трое лиц, выбранных Советом судей из числа его членов и трое лиц из числа международных экспертов, предложенных международными организациями в состав Общественного совета, созданного согласно закону о Высшем антикоррупционном суде. 

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