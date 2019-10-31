Верховная Рада разблокировала судебную реформу

Фракция Европейская солидарность (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Верховная Рада отклонила три проекта постановления об отмене принятия закона №1008, который реформирует органы судебного управления.

Два проекта об отмене принятия закона подали депутаты Европейской солидарности Иванна Климпуш-Цинцадзе и Артур Герасимов, еще один - депутат из ОПЗЖ Михаил Папиев.

Постановления были поддержаны депутатами фракций ОПЗЖ, ЕС, Батькивщина и Голос, ни одно не набрало необходимого количества голосов. Депутаты из фракции Слуга народа преимущественно воздерживались от голосования.

В принятом законопроекте предлагается сокращение состава Верховного суда до 100 судей вместо 200.

Читайте также: На Западе обеспокоены судебной реформой Зеленского: пишут письма

Также вводится новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей - ее состав сократится с 16 до 12 членов. Их будет назначать Высший совет правосудия по результатам конкурса, в состав конкурсной комиссии будут входить трое лиц, выбранных Советом судей из числа его членов и трое лиц из числа международных экспертов, предложенных международными организациями в состав Общественного совета, созданного согласно закону о Высшем антикоррупционном суде.