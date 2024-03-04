Верховный суд США сегодня решит, отстранять ли Трампа от участия в выборах – AP

Издание отметило, что решение дела за день до супервторника устранило бы неопределенность относительно того, будут ли засчитаны голоса за Трампа

Дональд Трамп (Фото: JOHN MABANGLO/EPA)

Сегодня Верховный суд США вынесет решение, сможет ли 45-й американский президент Дональд Трамп участвовать в нынешних президентских выборах. Об этом сообщило издание Associated Press.

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По данным издания, ожидается, что 4 марта судьи примут решение по делу с решением Верховного суда штата Колорадо, которое грозит исключением Трампа из некоторых избирательных бюллетеней штата из-за его попыток обжаловать свой проигрыш на выборах в 2020 году.

Решение будет обнародовано после 10:00 по восточному времени (17:00 по киевскому времени).

Издание отметило, что решение дела за день до супервторника в 16 штатах устранило бы неопределенность относительно того, будут ли зачислены голоса за Трампа. Обе стороны требовали скорейшей работы суда, который заслушал аргументы 8 февраля.

Суд Колорадо первым применил конституционную норму времен Гражданской войны, направленную на недопущение к власти лиц, "участвовавших в мятеже". С этого момента Трампу также запрещено участвовать в праймериз в Иллинойсе и Мэне, хотя оба решения, как и решение Колорадо, приостановлены до завершения рассмотрения дела в Верховном суде.

До сих пор Верховный суд никогда не выносил решения о положении раздела 3 14-й поправки.

СПРАВКА Раздел 3 запрещает занимать государственные должности тем, кто давал присягу поддерживать Конституцию США, а затем "участвовал в мятеже или восстании против нее, оказывал помощь или поддержку ее врагам".



6 января 2021 года, когда в Конгрессе США должны были официально сертифицировать итоги выборов президента, Трамп призвал своих сторонников прийти на митинг под Капитолий, чтобы остановить "воровство".



Он лично присутствовал на акции, заявив, что люди должны "показать силу, поскольку страну нельзя вернуть слабостью". В результате протестующие прорвали заграждение правоохранителей и ворвались в Конгресс, сорвав заседание.



Верховный суд Колорадо, ссылаясь на конституционное положение, принятое после Гражданской войны, в декабре не допустил Трампа к президентским выборам в штате. Раздел 3 запрещает занимать государственные должности тем, кто давал присягу поддерживать Конституцию США, а затем "участвовал в мятеже или восстании против нее, оказывал помощь или поддержку ее врагам".6 января 2021 года, когда в Конгрессе США должны были официально сертифицировать итоги выборов президента, Трамп призвал своих сторонников прийти на митинг под Капитолий, чтобы остановить "воровство".Он лично присутствовал на акции, заявив, что люди должны "показать силу, поскольку страну нельзя вернуть слабостью". В результате протестующие прорвали заграждение правоохранителей и ворвались в Конгресс, сорвав заседание.Верховный суд Колорадо, ссылаясь на конституционное положение, принятое после Гражданской войны, в декабре не допустил Трампа к президентским выборам в штате.

Дональд Трамп, согласно последним опросам, имеет больше шансов на победу на выборах президента США, чем действующий президент Джо Байден.

2 марта Трамп победил на всех трех республиканских кокусах (предыдущий этап голосования, на котором определяется единый кандидат от партии) – в Мичигане, Миссури и Айдахо.

Сегодня бывший посол США в ООН Хейли победила на праймериз Республиканской партии в Вашингтоне, округ Колумбия.

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