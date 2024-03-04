Верховний суд США сьогодні вирішить, чи усувати Трампа від участі у виборах – AP

Видання зазначило, що вирішення справи за день до супервівторка усунуло б невизначеність щодо того, чи будуть зараховані голоси за Трампа

Дональд Трамп (Фото: JOHN MABANGLO / EPA)

Сьогодні Верховний суд США винесе рішення, чи зможе 45-й американський президент Дональд Трамп брати участь у цьогорічних президентських виборах. Про це повідомило видання Associated Press.

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За даними видання, очікується, що 4 березня судді ухвалять рішення щодо справи з рішенням Верховного суду штату Колорадо, яка загрожує виключенням Трампа з деяких виборчих бюлетенів штату через його спроби оскаржити свій програш на виборах у 2020 році.

Рішення буде оприлюднено після 10:00 за східним часом (17:00 за київським часом).

Видання зазначило, що вирішення справи за день до супервівторка в 16 штатах усунуло б невизначеність щодо того, чи будуть зараховані голоси за Трампа. Обидві сторони вимагали швидкої роботи суду, який заслухав аргументи 8 лютого.

Суд Колорадо першим застосував конституційну норму часів Громадянської війни, спрямовану на недопущення до влади осіб, які "брали участь у заколоті". Відтоді Трампу також заборонено брати участь у праймериз в Іллінойсі та Мені, хоча обидва рішення, як і рішення Колорадо, призупинені до завершення розгляду справи у Верховному суді.

Досі Верховний суд ніколи не виносив рішення щодо положення розділу 3 14-ї поправки.

ДОВІДКА Розділ 3 забороняє обіймати державні посади тим, хто складав присягу підтримувати Конституцію США, а потім "брав участь у заколоті або повстанні проти неї, надавав допомогу або підтримку її ворогам".



6 січня 2021 року, коли в Конгресі США мали офіційно сертифікувати підсумки виборів президента, Трамп закликав своїх прихильників прийти на мітинг під Капітолій, щоб зупинити "злодійство".



Він особисто був присутній на акції, заявивши, що люди повинні "показати силу, оскільки країну не можна повернути слабкістю". В результаті протестувальники прорвали кордон правоохоронців та увірвалися до Конгресу, зірвавши засідання.



Верховний суд Колорадо, посилаючись на конституційне положення, ухвалене після Громадянської війни, у грудні не допустив Трампа до президентських виборів у штаті. Розділ 3 забороняє обіймати державні посади тим, хто складав присягу підтримувати Конституцію США, а потім "брав участь у заколоті або повстанні проти неї, надавав допомогу або підтримку її ворогам".6 січня 2021 року, коли в Конгресі США мали офіційно сертифікувати підсумки виборів президента, Трамп закликав своїх прихильників прийти на мітинг під Капітолій, щоб зупинити "злодійство".Він особисто був присутній на акції, заявивши, що люди повинні "показати силу, оскільки країну не можна повернути слабкістю". В результаті протестувальники прорвали кордон правоохоронців та увірвалися до Конгресу, зірвавши засідання.Верховний суд Колорадо, посилаючись на конституційне положення, ухвалене після Громадянської війни, у грудні не допустив Трампа до президентських виборів у штаті.

Дональд Трамп, згідно з останніми опитуваннями, має більше шансів на перемогу на виборах президента США, ніж чинний президент Джо Байден.

2 березня Трамп переміг на всіх трьох республіканських кокусах (попередній етап голосування, на якому визначається єдиний кандидат від партії) – у Мічигані, Міссурі та Айдахо.

Сьогодні колишня пані посол США в ООН Гейлі перемогла на праймериз Республіканської партії у Вашингтоні, округ Колумбія.

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