Верховный суд во второй раз отменил протокол ЦИК об избрании Вирастюка в Раду

Верховный суд во второй раз отменил протокол Центральной избирательной комиссии об избрании кандидата от партии Слуга народа Василия Вирастюка депутатом Верховной Рады по округу №87 в Ивано-Франковской области. Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.

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Решение об отмене протокола ЦИК от 19 мая 2021 года об избрании Вирастюка нардепом было принято вчера, 23 мая, сообщает ОПОРА.

Верховный суд также отменил решение ЦИК о признании недействительным голосования на шести избирательных участках, где во время повторного подсчета бюллетеней была выявлена недостача голосов за кандидата от партии За будущее Александра Шевченко.

Суд обязал ЦИК установить результаты выборов на 87 избирательном округе. Решение может быть оспорено в Большой палате Верховного суда.

Отмену судом протокола ЦИК также подтвердил адвокат Шевченко Анатолий Попов в комментарии Суспильне Карпаты.

28 марта 2021 года в Ивано-Франковской и Донецкой областях прошли довыборы в парламент.

Подсчет голосов в округе №87 останавливался и возобновлялся, у здания избиркома в Надворной выставляли вооруженную охрану.

12 апреля Ивано-Франковский окружной админсуд признал противоправным протокол ОИК об итогах довыборов депутата Рады в округе №87.

2 мая Верховный суд отменил протокол ЦИК, которым Вирастюк был избран в Раду.

19 мая ЦИК составил новый протокол о победе Вирастюка.

Денис Юдин

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