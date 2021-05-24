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Верховный суд во второй раз отменил протокол ЦИК об избрании Вирастюка в Раду

24.05.2021, 11:22
Верховный суд во второй раз отменил протокол ЦИК об избрании Вирастюка в Раду - Фото
Василий Вирастюк (фото - Василь Вірастюк, Facebook)

Верховный суд во второй раз отменил протокол Центральной избирательной комиссии об избрании кандидата от партии Слуга народа Василия Вирастюка депутатом Верховной Рады по округу №87 в Ивано-Франковской области. Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.

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Решение об отмене протокола ЦИК от 19 мая 2021 года об избрании Вирастюка нардепом было принято вчера, 23 мая, сообщает ОПОРА.

Верховный суд также отменил решение ЦИК о признании недействительным голосования на шести избирательных участках, где во время повторного подсчета бюллетеней была выявлена недостача голосов за кандидата от партии За будущее Александра Шевченко.

Суд обязал ЦИК установить результаты выборов на 87 избирательном округе. Решение может быть оспорено в Большой палате Верховного суда.

Отмену судом протокола ЦИК также подтвердил адвокат Шевченко Анатолий Попов в комментарии Суспильне Карпаты.

Денис Юдин
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выборы в Верховную Раду Слуга народа верховный суд цик Василий Вирастюк
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