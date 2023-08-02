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Вертолеты Лукашенко залетели в Польшу. МИД: Мы защищаемся, провокаций могло быть сотни

Цей матеріал також доступний українською
02.08.2023, 13:40
Вертолеты Лукашенко залетели в Польшу. МИД: Мы защищаемся, провокаций могло быть сотни - Фото
Павел Яблоньский (Фото: EPA)

В Министерстве иностранных дел Польши заявили, что выразили протест представителю режима диктатора Беларуси Александра Лукашенко за нарушение воздушного пространства страны военными вертолетами РБ 1 августа. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире радио RMF 24.

По его словам, союзники Польши были проинформированы о нарушении границы по военным каналам.

Он отметил, что такие вещи случаются в каждой стране, а Варшава реагирует, делает выводы и укрепляет механизмы охраны границы. 

"Если бы не превентивные меры, такие как создание заграждения на границе, беларуских провокаций были бы десятки, если не сотни", — сказал Яблоньский. 

Дипломат подчеркнул, что в МИД Польши был вызван временно поверенный в делах Беларуси, встреча с ним была "очень короткой". 

Представителю Лукашенко выразили протест из-за нарушения воздушного пространства Польши, а также участия Беларуси в эскалации войны РФ против Украины. 

"Беларусь также является замешанной в этой войне. Но и снижение уровня безопасности на нашей границе — переселение вагнеровцев, нападения организованных групп мигрантов — происходит постоянно. Мы против этого и будем защищаться", — резюмировал чиновник.

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Дмитрий Гриниченко
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войнапольшабеларусьалександр лукашенкоПавел Яблоньский
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