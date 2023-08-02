Гелікоптери Лукашенка залетіли до Польщі. МЗС країни: Ми захищаємось, провокацій могло бути сотні

У Міністерстві закордонних справ Польщі заявили, що висловили протест представнику режиму диктатора Білорусі Олександра Лукашенка за порушення повітряного простору країни військовими гелікоптерами РБ 1 серпня. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський в ефірі радіо RMF 24.

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За його словами, союзники Польщі були проінформовані про порушення кордону військовими каналами.

Він зазначив, що такі речі трапляються у кожній країні, а Варшава реагує, робить висновки та зміцнює механізми охорони кордону.

"Якби не превентивні заходи, такі як створення загородження на кордоні, білоруських провокацій було б десятки, якщо не сотні", — сказав Яблонський.

Дипломат наголосив, що до МЗС Польщі було викликано тимчасово повіреного у справах Білорусі, зустріч із ним була "дуже короткою".

Представнику Лукашенка висловили протест через порушення повітряного простору Польщі, а також участь Білорусі в ескалації війни РФ проти України.

"Білорусь також є причетною до цієї війни. Але й зниження рівня безпеки на нашому кордоні — переселення вагнерівців, напади організованих груп мігрантів — відбувається постійно. Ми проти цього і захищатимемося", — резюмував чиновник.

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30 липня розвідслужба Польщі повідомила, що провокації на кордоні з боку Білорусі відбуваються щодня.

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