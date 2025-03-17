Виткофф объяснил, почему ситуация в Украине гораздо сложнее, чем в Газе

Стив Виткофф (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Спецпредставитель США по Ближнему Востоку Стив Виткофф сравнил ситуацию с прекращением огня в Украине с аналогичными процессами, которые идут в секторе Газы. Ситуация в Украине более сложная, сказал он в интервью каналу CBS News.

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"Я иногда сравниваю это с Газой. Газа – это ограниченное, определенное пространство по сравнению с битвой, где ведется сражение в Украине, России. Следовательно, это гораздо более сложная ситуация, но никто не опускает руки", – рассказал он.

По словам Виткоффа, ход мирного процесса усложняет "технический вопрос", как прекратить огонь по всей линии столкновения между Россией и Украиной.

"Прекращение огня предполагает то, как заставить людей не воевать друг с другом за 2000-километровую границу", – сказал он.

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Кроме того, существует множество "элементов", которые нужно обсуждать с обеими сторонами. В частности, бои в Курской области, статус Запорожской АЭС, оккупированных территорий и прочее.

"Основной зоной противостояния является Курск. И поэтому на поле боя разные условия. Мы должны это обсудить. Есть регионы, на которые, как мы все знаем, ориентируются россияне. Есть ядерный реактор, который поставляет немало электроэнергии в Украину. С этим надо разобраться. Есть доступ к портам. Есть потенциальное соглашение о Черном море".

Он подчеркнул, что все заинтересованные стороны, "включая европейцев", обязаны делать все, чтобы США добились успеха в "решении проблемы".