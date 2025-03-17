Виткофф объяснил, почему ситуация в Украине гораздо сложнее, чем в Газе
Спецпредставитель США по Ближнему Востоку Стив Виткофф сравнил ситуацию с прекращением огня в Украине с аналогичными процессами, которые идут в секторе Газы. Ситуация в Украине более сложная, сказал он в интервью каналу CBS News.
"Я иногда сравниваю это с Газой. Газа – это ограниченное, определенное пространство по сравнению с битвой, где ведется сражение в Украине, России. Следовательно, это гораздо более сложная ситуация, но никто не опускает руки", – рассказал он.
По словам Виткоффа, ход мирного процесса усложняет "технический вопрос", как прекратить огонь по всей линии столкновения между Россией и Украиной.
"Прекращение огня предполагает то, как заставить людей не воевать друг с другом за 2000-километровую границу", – сказал он.
Кроме того, существует множество "элементов", которые нужно обсуждать с обеими сторонами. В частности, бои в Курской области, статус Запорожской АЭС, оккупированных территорий и прочее.
"Основной зоной противостояния является Курск. И поэтому на поле боя разные условия. Мы должны это обсудить. Есть регионы, на которые, как мы все знаем, ориентируются россияне. Есть ядерный реактор, который поставляет немало электроэнергии в Украину. С этим надо разобраться. Есть доступ к портам. Есть потенциальное соглашение о Черном море".
Он подчеркнул, что все заинтересованные стороны, "включая европейцев", обязаны делать все, чтобы США добились успеха в "решении проблемы".
- По итогам переговоров с украинской делегацией в Джидде госсекретарь Рубио признавал, что вопрос территориальных уступок поднимался.
- Позже президент Трамп добавил, что США "обсуждали с Украиной землю и части земель, которые могут быть сохранены и потеряны".
- Впоследствии украинский лидер подтвердил, что на переговорах делегаций Украины и США в Саудовской Аравии поднимался вопрос территориальных уступок в процессе установления перемирия.
- Советник президента США по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что частью переговоров об окончании войны является предоставление гарантий безопасности Украине в обмен на территориальные уступки.