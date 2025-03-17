Віткофф пояснив, чому ситуація в Україні набагато складніша, ніж в Газі

Стів Віткофф (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Спецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф порівняв ситуацію із припинення вогню в Україні з аналогічними процесами, які йдуть у секторі Гази. Ситуація в Україні складніша, сказав він в інтерв’ю каналу CBS News.

"Я іноді порівнюю це з Газою. Газа – це обмежений, визначений простір у порівнянні з битвою, де ведеться бій в Україні, Росії. Отже, це набагато складніша ситуація, але ніхто не опускає руки", – розповів він.

За словами Віткоффа, перебіг мирного процесу ускладнює "технічне питання", як припинити вогонь по всій лінії зіткнення між Росією та Україною.

"Припинення вогню передбачає те, як змусити людей не воювати один з одним за 2000-кілометровий кордон", – сказав він.

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Окрім того, існує велика кількість "елементів", які треба обговорювати з обома сторонами. Зокрема, бої в Курської області, статус Запорозької АЕС, окупованих територій тощо.

"Основною зоною протистояння є Курськ. І тому на полі бою різні умови. Ми повинні це обговорити. Є регіони, на які, як ми всі знаємо, орієнтуються росіяни. Є ядерний реактор, який постачає чимало електроенергії в Україну. З цим треба розібратися. Є доступ до портів. Є потенційна угода про Чорне море, є стільки елементів..." – перелічив Віткофф.

Він наголосив, що всі зацікавлені сторони, "включно із європейцями", зобов’язані робити все, щоб США досягли успіху у "розв'язанні проблеми".