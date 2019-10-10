Вице-президент США готов обнародовать разговоры с Зеленским

Майкл Пенс (Фото: EPA)

Вице-президент США Майкл Пенс готов предоставить Конгрессу расшифровки телефонных разговоров с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Politico.

Конгресс формально запросил расшифровку разговора между Зеленским и Пенсом, наряду с другими документами.

"У меня нет возражений. Мы обсуждаем это с юрисконсультом Белого дома", - заявил Пенс вчера, общаясь с репортерами.

Издание отмечает, что Пенс избегал вопросов о том, знал ли он, что президент США Дональд Трамп просит Зеленского расследовать "дело Байдена". Пенс утверждает, что никогда не обсуждал Байденов с Зеленским.

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