Вице-президент США Харрис встретится с Зеленским и Шольцем

На фоне угрозы нового вторжения России в Украину вице-президент США Камала Харрис встретится с президентом Владимиром Зеленским и канцлером Германии Олафом Шольцем на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом заявил неназванный чиновник администрации президента США Джо Байдена, передает пресс-служба Белого дома.

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По его словам, на полях конференции она проведет ряд встреч с мировыми лидерами, однако две встречи будут особо важными.

Первая – с Зеленским, сказал чиновник. Он отметил, что это будет реальная возможность подчеркнуть приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины. Также это будет возможность для координации усилий по помощи Украине в сферах экономики и безопасности.

Второй особо важной встречей чиновник назвал беседу Харрис с Шольцем. По его словам, это будет дополнительная возможность обсудить с ним ситуацию вокруг Украины и России после недавнего визита Шольца в Вашингтон.

Кроме того, в Белом доме сообщили, что Харрис встретится с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и лидерами стран Балтии.

В администрации Байдена также анонсировали, что в своей речи на Мюнхенской конференции Харрис изложит дипломатический подход США к России, подчеркнет необходимость единства для быстрой реакции на случай новой волны агрессии РФ, напомнит о санкциях при вторжении.

Мюнхенская конференция стартует завтра и продлится три дня. Агентство Kyodo ранее сообщало, что на ней министры иностранных дел G7 проведут экстренное совещание по российской угрозе Украине.

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Марк Сировой

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