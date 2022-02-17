UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Вице-президент США Харрис встретится с Зеленским и Шольцем

Цей матеріал також доступний українською
17.02.2022, 06:56
Вице-президент США Харрис встретится с Зеленским и Шольцем - Фото
Камала Харрис (Фото - ЕРА)

На фоне угрозы нового вторжения России в Украину вице-президент США Камала Харрис встретится с президентом Владимиром Зеленским и канцлером Германии Олафом Шольцем на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом заявил неназванный чиновник администрации президента США Джо Байдена, передает пресс-служба Белого дома.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, на полях конференции она проведет ряд встреч с мировыми лидерами, однако две встречи будут особо важными.

Первая – с Зеленским, сказал чиновник. Он отметил, что это будет реальная возможность подчеркнуть приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины. Также это будет возможность для координации усилий по помощи Украине в сферах экономики и безопасности.

Второй особо важной встречей чиновник назвал беседу Харрис с Шольцем. По его словам, это будет дополнительная возможность обсудить с ним ситуацию вокруг Украины и России после недавнего визита Шольца в Вашингтон.

Кроме того, в Белом доме сообщили, что Харрис встретится с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и лидерами стран Балтии.

В администрации Байдена также анонсировали, что в своей речи на Мюнхенской конференции Харрис изложит дипломатический подход США к России, подчеркнет необходимость единства для быстрой реакции на случай новой волны агрессии РФ, напомнит о санкциях при вторжении.

Мюнхенская конференция стартует завтра и продлится три дня. Агентство Kyodo ранее сообщало, что на ней министры иностранных дел G7 проведут экстренное совещание по российской угрозе Украине.

Читайте также: Судите своими глазами: у границ Украины остаются 60% сухопутной мощи России – Уоллес

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский вторжение Мюнхенская конференция камала харрис войска россии олаф шольц
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 