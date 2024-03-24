Во Франции созвали СНБО из-за теракта в Подмосковье – подняли уровень угрозы до наивысшего

Сделали это, учитывая, что ответственность за нападение взяло Исламское государство, и угрозы, стоящие перед страной, пояснил премьер

Эммануэль Макрон (Фото: EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон созвал Совет обороны и национальной безопасности из-за теракта в Подмосковье РФ 22 марта. В стране повысили уровень террористической угрозы до самого высокого. Об этом сообщил премьер-министр республики Габриэль Атталь.

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"После нападения в Москве сегодня вечером в Елисейском дворце президент республики созвал Совет обороны и национальной безопасности. Учитывая, что [террористическая организация] Исламское государство взяло на себя ответственность за нападение, и угрозы, стоящие над нашей страной, мы решили повысить позицию Vigipirate до самого высокого уровня: чрезвычайная ситуация", – написал он.

Vigipirate – это французский акроним, расшифровывающийся как "бдительность и защита объектов от рисков террористических атак с применением взрывчатки".

Ответственность за теракт в Подмосковье взял на себя ИГИЛ-К — филиал террористического Исламского государства, название происходит от исторического названия региона, охватывающего части Афганистана, Ирана и Туркменистана (англ. Khosaran — название группировки ISIS-K).

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Вечером 22 марта в "Крокусе" перед концертом группы "Пикник" началась стрельба, возник пожар – в результате теракта десятки человек погибли и получили ранения.

Несмотря на то, что ответственность за это взяла ИГИЛ-К, россияне начали искать в теракте украинский след. Диктатор Путин заявил, что террористы собирались бежать в Украину.

Министерство иностранных дел отвергло обвинение Кремля в причастности Украины к теракту, а президент Владимир Зеленский прокомментировал слова российского президента, сказав, что те сутки молчал и придумывал, как привязать теракт к Украине. Американский Совет нацбезопасности также однозначно отверг попытки России привязать Украину к теракту.

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