У Франції скликали РНБО через теракт у Підмосков'ї – підняли рівень загрози до найвищого

Зробили це з огляду на те, що відповідальність за напад взяла Ісламська держава, і на загрози, які стоять перед країною, пояснив прем'єр

Еммануель Макрон (Фото: EPA)

Президент Франції Еммануель Макрон скликав Раду оборони й національної безпеки через теракт у Підмосков'ї РФ 22 березня. У країні підвищили рівень терористичної загрози до найвищого. Про це повідомив прем'єр-міністр республіки Ґабріель Атталь.

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"Після нападу в Москві сьогодні ввечері в Єлисейському палаці президент республіки скликав Раду оборони та національної безпеки. З огляду на те, що [терористична організація] Ісламська держава взяла на себе відповідальність за напад, і загрози, які стоять над нашою країною, ми вирішили підвищити позицію Vigipirate до найвищого рівня: надзвичайна ситуація", – написав він.

Vigipirate – це французький акронім, котрий розшифровується як "пильність та захист об'єктів від ризиків терористичних атак із застосуванням вибухівки".

Відповідальність за теракт у Підмосков'ї взяла на себе ІДІЛ-К — філія терористичної Ісламської держави, назва походить від історичної назви регіону, що охоплював частини Афганістану, Ірану та Туркменістану (англ. Khosaran — назва угруповання ISIS-K).

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Увечері 22 березня у "Крокусі" перед концертом гурту "Пікнік" почалася стрілянина, виникла пожежа — внаслідок теракту десятки осіб загинули та отримали поранення.

Попри те, що відповідальність за це взяла ІДІЛ-К, росіяни почали шукати в теракті український слід. Диктатор Путін заявив, нібито терористи збиралися тікати в Україну.

Міністерство закордонних справ відкинуло звинувачення Кремля у причетності України до теракту, а президент Володимир Зеленський прокоментував слова російського президента, сказавши, що той добу мовчав і придумував, як прив'язати теракт до України. Американська Рада нацбезпеки також однозначно відкинула спроби Росії прив'язати Україну до теракту.

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