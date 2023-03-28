UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Во время ночной атаки РФ один "шахед" попал по предприятию в Днепре, был сильный пожар

Цей матеріал також доступний українською
28.03.2023, 07:47
Во время ночной атаки РФ один
Иранские дроны Shahed-136 (Скриншот видео)

Ночью Россия атаковала Украину иранскими дронами-камикадзе. Один Shahed попал по частному предприятию в Днепре, был сильный пожар. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Лысак сообщил, что россияне атаковали Днепропетровскую область дронами.

"Два беспилотника военные из воздушного командования "Восток" уничтожили. Еще один – попал по частному предприятию в Днепре. Там произошел сильный пожар. Огонь охватил 4000 кв. метров", – написал глава ОВА.

Во время ночной атаки РФ один "шахед" попал по предприятию в Днепре, был сильный пожар

По его словам, спасатели потушили пожар за несколько часов.

Во время ночной атаки РФ один "шахед" попал по предприятию в Днепре, был сильный пожар

Люди не пострадали.

  • Поздним вечером 27 марта в Днепре раздались звуки взрывов. Киевская областная военная администрация сообщила о работе Сил противовоздушной обороны в Киевской области.
  • Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил о нескольких сбитых БПЛА.
  • В Киеве прозвучали взрывы, в Святошинском районе горел магазин.
  • Воздушные силы сообщили, что Украину атаковали 13 "шахедов", из которых 12 были сбиты силами ПВО. Утром Генштаб уточнил – было 15 дронов-камикадзе, 14 из них сбили.
Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война дрон днепр сергей лысак
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 