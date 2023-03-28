Во время ночной атаки РФ один "шахед" попал по предприятию в Днепре, был сильный пожар

Ночью Россия атаковала Украину иранскими дронами-камикадзе. Один Shahed попал по частному предприятию в Днепре, был сильный пожар. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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Лысак сообщил, что россияне атаковали Днепропетровскую область дронами.

"Два беспилотника военные из воздушного командования "Восток" уничтожили. Еще один – попал по частному предприятию в Днепре. Там произошел сильный пожар. Огонь охватил 4000 кв. метров", – написал глава ОВА.

По его словам, спасатели потушили пожар за несколько часов.

Люди не пострадали.

Поздним вечером 27 марта в Днепре раздались звуки взрывов. Киевская областная военная администрация сообщила о работе Сил противовоздушной обороны в Киевской области.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил о нескольких сбитых БПЛА.

В Киеве прозвучали взрывы, в Святошинском районе горел магазин.

Воздушные силы сообщили, что Украину атаковали 13 "шахедов", из которых 12 были сбиты силами ПВО. Утром Генштаб уточнил – было 15 дронов-камикадзе, 14 из них сбили.

Наталія Медведєва

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