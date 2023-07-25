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Смертельное ДТП на блокпосту в Киеве: водителю сообщили о подозрении

Цей матеріал також доступний українською
25.07.2023, 16:45
Смертельное ДТП на блокпосту в Киеве: водителю сообщили о подозрении - Фото
Фото: Офис генпрокурора

Водителю Volkswagen, который на блокпосту в Киеве наехал на военнослужащих, в результате чего один из них погиб, сообщили о подозрении. Также решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Ночью 25 июля 23-летний водитель легкового автомобиля Volkswagen наехал на военнослужащих Нацгвардии, которые несли службу на посту. Один из нацгвардейцев погиб, еще один – госпитализирован в тяжелом состоянии.

Кроме того, после наезда Volkswagen столкнулся еще с двумя автомобилями, в одном из которых также находился военный, ему оказана медицинская помощь на месте.

Водителя задержали на месте.

Позже в Офисе генпрокурора проинформировали, что водителю Volkswagen сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Мужчине грозит до восьми лет заключения, если его вина будет доказана.

  • Около полуночи 26 мая в Киеве глава Макаровского районного суда Алексей Тандыр сбил насмерть 23-летнего бойца Национальной гвардии на блокпосту.

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Милана Головань
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дтпсмертьподозрение
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