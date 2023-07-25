Смертельна ДТП на блокпосту у Києві: водію повідомили про підозру

Водію Volkswagen, який на блокпосту у Києві наїхав на військовослужбовців, внаслідок чого один з них загинув, повідомили про підозру. Також вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

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Вночі 25 липня 23-річний водій легковика Volkswagen наїхав на військовослужбовців Нацгвардії, які несли службу на посту. Один з нацгвардійців загинув, ще один – госпіталізований у важкому стані.

Крім того, після наїзду Volkswagen зіткнувся ще з двома автомобілями, в одному з яких також перебував військовий, йому надано медичну допомогу на місці.

Водія затримали на місці.

Пізніше в Офісі генпрокурора проінформували, що водієві Volkswagen повідомили про підозру. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Чоловіку загрожує до восьми років ув’язнення, якщо його провина буде доведена.

Близько опівночі 26 травня у Києві голова Макарівського районного суду Олексій Тандир збив на смерть 23-річного бійця Національної гвардії на блокпосту.

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