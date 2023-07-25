RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Смертельна ДТП на блокпосту у Києві: водію повідомили про підозру

Этот материал также доступен на русском
25.07.2023, 16:45
Смертельна ДТП на блокпосту у Києві: водію повідомили про підозру - Фото
Фото: Офіс генпрокурора

Водію Volkswagen, який на блокпосту у Києві наїхав на військовослужбовців, внаслідок чого один з них загинув, повідомили про підозру. Також  вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Вночі 25 липня 23-річний водій легковика Volkswagen наїхав на військовослужбовців Нацгвардії, які несли службу на посту. Один з нацгвардійців загинув, ще один – госпіталізований у важкому стані.

Крім того, після наїзду Volkswagen зіткнувся ще з двома автомобілями, в одному з яких також перебував військовий, йому надано медичну допомогу на місці.

Водія затримали на місці. 

Пізніше в Офісі генпрокурора проінформували, що водієві Volkswagen повідомили про підозру. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Чоловіку загрожує до восьми років ув’язнення, якщо його провина буде доведена.

  • Близько опівночі 26 травня у Києві голова Макарівського районного суду Олексій Тандир збив на смерть 23-річного бійця Національної гвардії на блокпосту.

Читайте також: ДБР: Суддя Тандир, який збив нацгвардійця, був п'яним

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
дтпсмертьпідозра
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 