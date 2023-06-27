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Военкомы в Чернигове выдают учетные повестки на улице под запись бодикамеры

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2023, 19:25
Военкомы в Чернигове выдают учетные повестки на улице под запись бодикамеры - Фото
Скриншот видео

В Чернигове военнослужащие объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки (военкомат) используют нагрудные видеокамеры для фиксации происходящего во время патрулирования на улицах и выдачи учетных повесток. Об этом сообщает Черниговский областной ТЦК и СП.

Как отмечается, военнослужащие Чернигова выходят на ежедневные патрулирование и оповещение граждан, используя бодикамеры. Об их применении военные обязательно заранее предупреждают людей.

Сообщается, что техника фиксирует все, что происходит во время патрулирования, и предотвращает возникновение конфликтных ситуаций.

Все видео, записанные с бодикамер во время патрулирований, хранятся в военкомате на случай, если возникнет необходимость их использования для объективного разбора любой конфликтной ситуации.

Военкомы во время патрулирования на улицах спрашивают у граждан призывного возраста, встали ли они на военный учет.

Если человек не встал на учет, то военкомы выдают ему учетную повестку.

Подчеркивается, что учетная повестка, – это еще не прямой призыв в армию, а приглашение в территориальный центр комплектования для постановки на военный учет, прохождение ВЛК или уточнение военно-учетных данных.

Вручение боевой повестки происходит только после того, как человек уже прошел ВЛК и профессионально-психологический отбор.

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Наталья Медведева
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