Военкомы в Чернигове выдают учетные повестки на улице под запись бодикамеры

В Чернигове военнослужащие объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки (военкомат) используют нагрудные видеокамеры для фиксации происходящего во время патрулирования на улицах и выдачи учетных повесток. Об этом сообщает Черниговский областной ТЦК и СП.

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Как отмечается, военнослужащие Чернигова выходят на ежедневные патрулирование и оповещение граждан, используя бодикамеры. Об их применении военные обязательно заранее предупреждают людей.

Сообщается, что техника фиксирует все, что происходит во время патрулирования, и предотвращает возникновение конфликтных ситуаций.

Все видео, записанные с бодикамер во время патрулирований, хранятся в военкомате на случай, если возникнет необходимость их использования для объективного разбора любой конфликтной ситуации.

Военкомы во время патрулирования на улицах спрашивают у граждан призывного возраста, встали ли они на военный учет.

Если человек не встал на учет, то военкомы выдают ему учетную повестку.

Подчеркивается, что учетная повестка, – это еще не прямой призыв в армию, а приглашение в территориальный центр комплектования для постановки на военный учет, прохождение ВЛК или уточнение военно-учетных данных.

Вручение боевой повестки происходит только после того, как человек уже прошел ВЛК и профессионально-психологический отбор.

22 июня стало известно, что на курорте в Испании есть вилла и офис семьи одесского военкома Борисова. В Раде инициировали проверку всех областных территориальных центров комплектования (военкоматов).

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