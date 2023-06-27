Військкоми у Чернігові видають облікові повістки на вулиці під запис бодікамери

У Чернігові військовослужбовці об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (військкомат) використовують нагрудні відеокамери для фіксації того, що відбувається під час патрулювання на вулицях та видачі облікових повісток. Про це повідомляє Чернігівський обласний ТЦК та СП.

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Як зазначається, військовослужбовці Чернігова виходять на щоденне патрулювання та оповіщення громадян, використовуючи бодікамери. Про їхнє застосування військові обов'язково заздалегідь попереджають людей.

Повідомляється, що техніка фіксує все, що відбувається під час патрулювання, та запобігає виникненню конфліктних ситуацій.

Усі відео, записані з бодікамер під час патрулювань, зберігаються у військкоматі на випадок, якщо виникне потреба їхнього використання для об'єктивного розбирання будь-якої конфліктної ситуації.

Військкоми під час патрулювання на вулицях запитують у громадян призовного віку, чи стали вони на військовий облік.

Якщо людина не стала на облік, то військкоми видають їй облікову повістку.

Наголошується, що облікова повістка, – це ще не прямий призов до армії, а запрошення до територіального центру комплектування для того, щоби стати на військовий облік, пройти ВЛК або уточнити військово-облікові дані.

Вручення бойової повістки відбувається лише після того, як людина вже пройшла ВЛК та професійно-психологічний добір.

22 червня стало відомо, що на курорті в Іспанії є вілла та офіс родини одеського військкома Борисова. У Раді ініціювали перевірку всіх обласних територіальних центрів комплектування (військкоматів).

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