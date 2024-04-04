Военная помощь США. Голосование в Конгрессе может быть перенесено – Bloomberg
Голосование в Палате представителей США о помощи Украине вряд ли состоится до середины апреля, а возможно, и позже, поскольку спикер Майк Джонсон все еще ищет пути смягчения оппозиции со стороны республиканцев, которые занимают жесткую позицию. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на собеседников в руководстве партии.
По данным собеседников, команда Джонсона не поделилась детальным планом о пакете помощи с республиканцами и, похоже, не определилась с тем, на каких уступках от администрации президента США он будет настаивать, а потому это усложняет задачу собрать поддержку вовремя до голосования на следующей неделе.
Ранее спикер отметил, что выдвинет новые условия оказания помощи. По словам Джонсона, эти условия могут предусматривать превращение помощи в ссуду, которую Украина будет обязана вернуть, арест российских активов в качестве компенсации и отмену решения Белого дома о замораживании выдачи новых лицензий на экспорт сжиженного природного газа (СПГ).
По данным издания, пресс-секретарь Джонсона Тейлор Хоулси заявил, что обещание спикера о быстрых действиях не имело целью установить конкретный срок и что Джонсон "выслушивает мнения членов партии" относительно плана.
Два представителя республиканского руководства заявили изданию, что все еще существует возможность того, что Джонсон может принять решение по плану помощи в течение выходных и ускорить принятие закона на следующей неделе. В то же время, по их словам, такой ускоренный график может привести к провалу законопроекта, а также к дальнейшему противостоянию со сторонниками жесткой линии Республиканской партии.
- С сентября 2023 года Конгресс США не может прийти к согласию о бюджете на 2024 год. В частности, нет консенсуса и по вопросу финансовой поддержки Украины.
- 22 февраля 2024 года Зеленский заявил, что американский Конгресс должен одобрить дальнейшую помощь Украине, иначе "все больше наших героических ребят будет в больницах".
- 21 марта демократы в Конгрессе США начали поддерживать инициативу республиканцев о предоставлении Украине помощи в кредит.
- 3 апреля советник Белого дома Кирби заявил, что администрация США продолжит активно искать способы обеспечения украинцев немедленной поддержкой, как и в прошлом месяце, в связи с затягиванием в Палате представителей решения о дальнейшей помощи.
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