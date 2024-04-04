Военная помощь США. Голосование в Конгрессе может быть перенесено – Bloomberg

1 апреля спикер Джонсон заявил, что в вопросе помощи, который должен быть вынесен на голосование после пасхальных каникул, будут "нововведения"

Майк Джонсон (Фото: ЕРА / WILL OLIVER)

Голосование в Палате представителей США о помощи Украине вряд ли состоится до середины апреля, а возможно, и позже, поскольку спикер Майк Джонсон все еще ищет пути смягчения оппозиции со стороны республиканцев, которые занимают жесткую позицию. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на собеседников в руководстве партии.

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По данным собеседников, команда Джонсона не поделилась детальным планом о пакете помощи с республиканцами и, похоже, не определилась с тем, на каких уступках от администрации президента США он будет настаивать, а потому это усложняет задачу собрать поддержку вовремя до голосования на следующей неделе.

Ранее спикер отметил, что выдвинет новые условия оказания помощи. По словам Джонсона, эти условия могут предусматривать превращение помощи в ссуду, которую Украина будет обязана вернуть, арест российских активов в качестве компенсации и отмену решения Белого дома о замораживании выдачи новых лицензий на экспорт сжиженного природного газа (СПГ).

По данным издания, пресс-секретарь Джонсона Тейлор Хоулси заявил, что обещание спикера о быстрых действиях не имело целью установить конкретный срок и что Джонсон "выслушивает мнения членов партии" относительно плана.

Два представителя республиканского руководства заявили изданию, что все еще существует возможность того, что Джонсон может принять решение по плану помощи в течение выходных и ускорить принятие закона на следующей неделе. В то же время, по их словам, такой ускоренный график может привести к провалу законопроекта, а также к дальнейшему противостоянию со сторонниками жесткой линии Республиканской партии.

С сентября 2023 года Конгресс США не может прийти к согласию о бюджете на 2024 год. В частности, нет консенсуса и по вопросу финансовой поддержки Украины.

22 февраля 2024 года Зеленский заявил, что американский Конгресс должен одобрить дальнейшую помощь Украине, иначе "все больше наших героических ребят будет в больницах".

21 марта демократы в Конгрессе США начали поддерживать инициативу республиканцев о предоставлении Украине помощи в кредит.

3 апреля советник Белого дома Кирби заявил, что администрация США продолжит активно искать способы обеспечения украинцев немедленной поддержкой, как и в прошлом месяце, в связи с затягиванием в Палате представителей решения о дальнейшей помощи.

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