Військова допомога від США. Голосування в Конгресі можуть перенести – Bloomberg

1 квітня спікер Палати представників Джонсон заявив, що у питанні допомоги, яке мають винести на голосування після великодніх канікул, будуть деякі "нововведення"

Майк Джонсон (Фото: ЕРА / WILL OLIVER)

Голосування в Палаті представників США щодо допомоги Україні навряд чи відбудеться до середини квітня, а можливо, і пізніше, оскільки спікер Майк Джонсон все ще шукає шляхи пом’якшення опозиції з боку республіканців, які займають жорстку позицію. Про це повідомило видання Bloomberg з посиланням на співрозмовників у керівництві партії.

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За даними співрозмовників, команда Джонсона не поділилася детальним планом щодо пакета допомоги з республіканцями й, схоже, не визначилася з тим, на яких поступках від адміністрації президента США він наполягатиме, а тому це ускладнює завдання зібрати підтримку вчасно до голосування наступного тижня.

Раніше спікер зазначив, що висуне нові умови надання допомоги. За словами Джонсона, ці умови можуть містити перетворення допомоги на позику, яку Україна буде зобов’язана повернути, арешт російських активів як компенсація та скасування рішення Білого дому про замороження видавання нових ліцензій на експорт скрапленого природного газу (СПГ).

За даними видання, прессекретар Джонсона Тейлор Гоулсі заявив, що обіцянка спікера про швидкі дії не мала на меті встановити конкретний термін і що Джонсон "вислуховує думки членів партії" щодо плану.

Два представники республіканського керівництва заявили виданню, що все ще існує можливість того, що Джонсон може ухвалити рішення щодо плану допомоги протягом вихідних і прискорити ухвалення закону наступного тижня. Водночас, за їхніми словами, такий прискорений графік може призвести до провалу законопроєкту, а також до подальшого протистояння з прихильниками жорсткої лінії Республіканської партії.

З вересня 2023 року Конгрес США не може дійти згоди щодо бюджету на 2024 рік. Зокрема, немає консенсусу і в питанні фінансової підтримки України.

22 лютого 2024-го Зеленський заявив, що американський Конгрес має схвалити подальшу допомогу Україні, інакше "дедалі більше наших героїчних хлопців буде у лікарнях".

21 березня демократи у Конгресі США почали підтримувати ініціативу республіканців щодо надання Україні допомоги в кредит.

3 квітня радник Білого дому Кірбі заявив, що адміністрація США продовжуватиме активно шукати способи забезпечення українців негайною підтримкою, як і минулого місяця, у зв'язку із затягуванням у Палаті представників рішення про подальшу допомогу.

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