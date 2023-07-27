Военное положение и мобилизация продлены на 90 дней. Выборов в парламент осенью не будет

Верховная Рада продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации в Украине еще на 90 дней. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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По его словам, решение о продлении военного положения до 15 ноября поддержали 347 парламентариев.

За продление мобилизации на три месяца проголосовали 334 депутата.

Согласно Конституции, на конец октября 2023 года в Украине были запланированы парламентские выборы, таким образом они будут отложены.

26 июля сотрудники полиции в трех областях провели задержания чиновников военкоматов в рамках расследования организации коррупционных схем уклонения от призыва.

24 июля в Киеве задержали бывшего начальника Одесского областного военкомата Евгения Борисова, подозреваемого в незаконном обогащении на 188 млн грн.

В течение трех месяцев НАПК планирует проверить образ жизни всех военкомов в Украине, а также их родственников, водителей и даже любовниц.

Зеленский обещает результаты комплексной проверки военкоматов до конца июля.

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