Воєнний стан та мобілізація продовжені на 90 днів. Виборів до парламенту восени не буде

Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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За його словами, рішення про продовження воєнного стану до 15 листопада підтримали 347 парламентаріїв.

За продовження мобілізації на три місяці проголосували 334 депутати.

Згідно з Конституцією, на кінець жовтня 2023 року в Україні було заплановано парламентські вибори, таким чином вони будуть відкладені.

26 липня співробітники поліції у трьох областях провели затримання чиновників військкоматів у межах розслідування організації корупційних схем ухилення від призову.

24 липня у Києві затримали колишнього начальника Одеського обласного військкомату Євгена Борисова, підозрюваного у незаконному збагаченні на 188 млн грн.

Протягом трьох місяців НАЗК планує перевірити спосіб життя всіх військкомів в Україні, а також їхніх родичів, водіїв та навіть коханок.

Зеленський обіцяє результати комплексної перевірки військкоматів до кінця липня.

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