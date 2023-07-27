Воєнний стан та мобілізація продовжені на 90 днів. Виборів до парламенту восени не буде
27.07.2023, 14:02
Верховна Рада (Фото: пресслужба парламенту)
Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
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За його словами, рішення про продовження воєнного стану до 15 листопада підтримали 347 парламентаріїв.
За продовження мобілізації на три місяці проголосували 334 депутати.
Згідно з Конституцією, на кінець жовтня 2023 року в Україні було заплановано парламентські вибори, таким чином вони будуть відкладені.
26 липня співробітники поліції у трьох областях провели затримання чиновників військкоматів у межах розслідування організації корупційних схем ухилення від призову.
- 24 липня у Києві затримали колишнього начальника Одеського обласного військкомату Євгена Борисова, підозрюваного у незаконному збагаченні на 188 млн грн.
- Протягом трьох місяців НАЗК планує перевірити спосіб життя всіх військкомів в Україні, а також їхніх родичів, водіїв та навіть коханок.
- Зеленський обіцяє результати комплексної перевірки військкоматів до кінця липня.
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