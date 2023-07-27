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Воєнний стан та мобілізація продовжені на 90 днів. Виборів до парламенту восени не буде

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27.07.2023, 14:02
Воєнний стан та мобілізація продовжені на 90 днів. Виборів до парламенту восени не буде - Фото
Верховна Рада (Фото: пресслужба парламенту)

Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, рішення про продовження воєнного стану до 15 листопада підтримали 347 парламентаріїв.

За продовження мобілізації на три місяці проголосували 334 депутати.

Згідно з Конституцією, на кінець жовтня 2023 року в Україні було заплановано парламентські вибори, таким чином вони будуть відкладені.

26 липня співробітники поліції у трьох областях провели затримання чиновників військкоматів у межах розслідування організації корупційних схем ухилення від призову.

  • 24 липня у Києві затримали колишнього начальника Одеського обласного військкомату Євгена Борисова, підозрюваного у незаконному збагаченні на 188 млн грн.
  • Протягом трьох місяців НАЗК планує перевірити спосіб життя всіх військкомів в Україні, а також їхніх родичів, водіїв та навіть коханок.
  • Зеленський обіцяє результати комплексної перевірки військкоматів до кінця липня.

Читайте також: Військкоми та ВЛК. З'явилися перші результати перевірок

Дмитро Гриниченко
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