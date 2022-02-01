UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Военнослужащим ВСУ повысили денежное довольствие

Цей матеріал також доступний українською
01.02.2022, 10:57
Военнослужащим ВСУ повысили денежное довольствие - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба президента

Денежное довольствия всех военнослужащих повышено до уровня не ниже трех минимальных зарплат. Об этом говорится в указе президента Владимира Зеленского об укреплении обороноспособности и привлекательности военной службы.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Настоящим указом предусмотрено увеличение денежного довольствия всех военных до уровня не ниже трех минимальных зарплат", – сказал глава государства, выступая в Верховной Раде.

С какой даты наступает повышение, не указано. LIGA.net обратилась в Офис президента за уточнением.

С 1 января этого года минимальная заработная плата – 6500 грн. Позднее, с 1 октября 2022 года, она будет увеличена до 6700 грн.

Читайте также: "Война станет делом каждого". В Украине готовят национальное сопротивление: что это значит

Помимо этого, указ предполагает:

→ переход Украины к основам профессиональной армии;
→ увеличение срока действия контрактов;
→ разработку концепции жилищного обеспечения военнослужащих, ветеранов и членов их семей;
→ систему карьерного роста офицеров.

Читайте также: "Экономика России ляжет. Они летят в пропасть". Интервью Алексея Резникова – за минуту 

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВСУ денежное довольствие зараплата
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 