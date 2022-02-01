Военнослужащим ВСУ повысили денежное довольствие
Денежное довольствия всех военнослужащих повышено до уровня не ниже трех минимальных зарплат. Об этом говорится в указе президента Владимира Зеленского об укреплении обороноспособности и привлекательности военной службы.
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"Настоящим указом предусмотрено увеличение денежного довольствия всех военных до уровня не ниже трех минимальных зарплат", – сказал глава государства, выступая в Верховной Раде.
С какой даты наступает повышение, не указано. LIGA.net обратилась в Офис президента за уточнением.
С 1 января этого года минимальная заработная плата – 6500 грн. Позднее, с 1 октября 2022 года, она будет увеличена до 6700 грн.
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Помимо этого, указ предполагает:
→ переход Украины к основам профессиональной армии;
→ увеличение срока действия контрактов;
→ разработку концепции жилищного обеспечения военнослужащих, ветеранов и членов их семей;
→ систему карьерного роста офицеров.
- Опрос КМИС за декабрь 2021 года показал, что украинцы начали больше доверять ВСУ.
- В январе 2022 года Минобороны ускорило процесс формирования подразделений Сил территориальной обороны: постоянная численность в мирное время – 10 000 военнослужащих, в особый период – более 130 000 человек.
- На фоне эскалации вокруг Украины ВСУ получают беспрецедентные объемы международной помощи, заявили в МО.
- Министр обороны Резников заявил вчера, 31 января, что Украина сейчас содержит крупнейшую армию в Европе – 261 000 человек, и это требует больших расходов.
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