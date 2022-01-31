У нас самая большая армия в Европе, мы готовы к отпору – глава Минобороны
Украина сейчас содержит крупнейшую армию в Европе, которая требует больших расходов – военнослужащие обеспечены необходимым и готовы дать отпор в случае нового вторжения России. Об этом рассказал в интервью lb.ua министр обороны Алексей Резников.
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"Не забывайте, мы самая большая армия в Европе – 261 000, по закону, численность Вооруженных сил. Большего работодателя в Украине нет", – подчеркнул он.
По словам Резникова, армия требует больших расходов на содержание, потому что "не зарабатывает, она тратит – это ее миссия и функция".
Он добавил, что Генштаб и ВСУ пытаются рационально распределять средства – "определяют, что необходимо приобрести нового уже немедленно, что можно отремонтировать, что модернизировать из оставшихся с советских времен запасов".
Министр обороны подчеркнул, что сейчас армия оснащена запасами топлива и патронами.
"Мы готовы к отпору. Угрозы, которая требовала бы перейти на рельсы военного времени, на сегодняшний день нет", – сказал он.
Резников добавил, что в случае вторжения армия готова перейти "на совершенно другую систему экономики – все финансирование пойдет на войну".
- В середине января 2022 года на переговорах Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО. И, как говорят на Западе, начала искать повод для нового вторжения в Украину, которое "может начаться в любой момент".
- На фоне угрозы вторжения России начали поставлять оружие Украине США, Великобритания и страны Балтии. Чехия решила подарить Украине 4000 артиллерийских снарядов.
- 25 января британские армейские инструкторы впервые показали украинским военнослужащим, как обращаться с противотанковыми комплексами NLAW, переданными Лондоном ВСУ.
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