Военные назвали потери РФ на востоке, а также число боестолкновений в месяц переговоров

За май на восточном направлении в зоне ответственности "Хортицы" Россия потеряла 27 372 солдата

Украинский танк (Фото: ОСГВ ''Хортица'')

С начала года и до первого дня лета в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки "Хортица" российская оккупационная армия потеряла более 146 000 военных. Об этом LIGA.net сообщил спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин.

На востоке с 1 января по 1 июня армия РФ потеряла 145 675 человек убитыми и ранеными.