Военные назвали потери РФ на востоке, а также число боестолкновений в месяц переговоров
С начала года и до первого дня лета в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки "Хортица" российская оккупационная армия потеряла более 146 000 военных. Об этом LIGA.net сообщил спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин.
На востоке с 1 января по 1 июня армия РФ потеряла 145 675 человек убитыми и ранеными.
С начала года Россия также потеряла 1016 танков и 1862 бронемашины. Также было уничтожено около 5000 орудий и минометов.
За май на восточном направлении в зоне ответственности "Хортицы" Россия потеряла 27 372 солдата, около 124 попали в плен к Силам обороны.
Кроме того, согласно открытым данным от военных, в мае было по меньшей мере 4122 боестолкновения на востоке. Это был период, когда российский диктатор Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и Россией, а украинская и российская делегации встретились в Стамбуле.
- Главком ВСУ Сырский сообщал, что с начала 2025 года по 20 мая россияне потеряли 185 000 человек на фронте в Украине.
- По данным "Хортицы", РФ теряет почти 150 военных за квадратный километр территории на востоке.