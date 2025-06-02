У "Хортиці" назвали втрати РФ на сході, а також кількість боєзіткнень у місяць переговорів

За травень на східному напрямку в зоні відповідальності "Хортиці" Росія втратила 27 372 солдати

Український танк (Фото: ОСУВ ''Хортиця'')

Від початку року та до першого дня літа у зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування "Хортиця" російська окупаційна армія втратила понад 146 000 військових. Про це LIGA.net повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

На сході з 1 січня по 1 червня армія РФ втратила 145 675 осіб убитими та пораненими.