У "Хортиці" назвали втрати РФ на сході, а також кількість боєзіткнень у місяць переговорів
Від початку року та до першого дня літа у зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування "Хортиця" російська окупаційна армія втратила понад 146 000 військових. Про це LIGA.net повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.
На сході з 1 січня по 1 червня армія РФ втратила 145 675 осіб убитими та пораненими.
З початку року Росія також втратила 1016 танків і 1862 бронемашини. Також було знищено майже 5000 гармат і мінометів.
За травень на східному напрямку в зоні відповідальності "Хортиці" Росія втратила 27 372 солдати, близько 124 потрапили в полон до Сил оборони.
Крім того, згідно з відкритими даними від військових, в травні було щонайменше 4122 боєзіткнення на сході. Це був період, коли російський диктатор Володимир Путін запропонував відновити прямі переговори між Україною та Росією, а українська й російська делегації зустрілися у Стамбулі.
- Головком ЗСУ Сирський повідомляв, що з початку 2025 року до 20 травня росіяни втратили 185 000 осіб на фронті в Україні.
- За даними "Хортиці", РФ втрачає майже 150 військових за квадратний кілометр території на сході.