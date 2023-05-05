Военные считают последние воздушные атаки со стороны России разведкой – Маляр

Заместитель министра обороны Анна Маляр не видит изменения тактики со стороны России, учитывая особенности последних обстрелов территории Украины. Она считает, что РФ действует в соответствии со своими возможностями. Украинские военные, по ее словам, расценивают такие воздушные атаки как разведку. Об этом Маляр сказала в эфире телемарафона.

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"Если вообще смотреть на динамику действий России и войны, то никакого изменения тактики пока нет. Россия действует по мере своих возможностей", – сказала она.

В частности, по ее словам, россияне сейчас налаживают производство определенных видов вооружения, производят его испытания. "И то, что нам может казаться каким-либо изменением тактики, на самом деле это ход войны в соответствии с их возможностями", – считает Маляр.

"Увеличиваются возможности – они что-то другое делают, уменьшаются – они что-то ставят на паузу, но это не говорит о какой-то новой тактике", – пояснила она.

Военные, по ее словам, расценивают такие воздушные атаки как "с большой вероятностью проверку и разведку возможностей нашей ПВО".

Маляр говорит, что последние обстрелы со стороны РФ – это "работа на будущее".

Ночью 4 мая в Киевской и Одесской областях, а также в Запорожье во время воздушной тревоги раздались взрывы.

По данным КГВА, оккупанты атаковали Киев дронами-камикадзе и ракетами, вероятно, баллистическими – все они сбиты.

Над Одессой сбили 12 из 15 "шахедов".

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Вадим Ребрина

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