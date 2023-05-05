ВСУ о Bayraktar над Киевом: Это не сенсация. Когда мы теряем летчиков, такого внимания нет

Спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат призвал не делать сенсацию из ситуации со сбиванием БПЛА Bayraktar над Киевом вечером 4 мая. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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По его словам, к сожалению, противовоздушная оборона была вынуждена сбить неисправный беспилотник.

"Понятно, что мы уже теряли их на фронте, но делать из этого новость не нужно, бывает такое, это техника. Нельзя пускать это на самотек, нужно было его обезвредить", — сказал Игнат.

Он отметил, что когда Силы обороны теряют на войне самолеты и летчиков, то к этому в разы меньше внимания.

Вечером 4 мая над Киевом во время воздушной тревоги были сбиты несколько беспилотников. Сообщалось о падении обломков БпЛА в Соломенском и Печерском районах.

Позже Воздушные силы заявили, что в Киевской области во время планового полета потерял управление БпЛА Bayraktar TB2. Было принято решение его уничтожить.

Ночью 4 мая в Киевской и Одесской областях, а также в Запорожье во время воздушной тревоги прогремели взрывы.

По данным КГВА, оккупанты атаковали Киев дронами-камикадзе и ракетами, вероятно, баллистическими – все они сбиты.

Над Одессой сбили 12 из 15 "шахедов".

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Дмитро Гриниченко

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