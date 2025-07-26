Военные США заявили о ликвидации главаря ИГИЛ в Сирии
В Сирии ликвидирован один из главарей "Исламского государства" Дхия Завба Муслих аль-Хардани и два его сына Абдалла Дхия аль-Хардани и Абд аль-Рахман Дхия Завба аль-Хардани, связанных с ИГИЛ. Об этом сообщило Центральное командование США (CENTCOM).
Отмечается, что силы Центрального командования совершили рейд, в результате которого убит старший лидер ИГИЛ.
В CENTCOM добавили, что трое детей и три женщины, которые были на месте происшествия, не пострадали.
Командующий CENTCOM генерал Эрик Куриллу заявил о "неустанном преследовании террористов ИГИЛ, где бы они ни были".
"Вместе с нашими партнерами и союзниками Центральное командование США стремится к окончательному поражению террористов ИГИЛ, которые угрожают региону, нашим союзникам и нашей родине", – заявил командующий.
- 8 декабря 2024 года США ударили по ИГИЛ в Сирии и предупредили все организации не сотрудничать с террористами.
- В тот же день повстанцы взяли Дамаск и заявили о падение режима Асада. Украинская военная разведка заявляла, что на фоне свержения режима Асада россияне выводят корабли с сирийской базы в Тартусе и перебрасывают остатки вооружения самолетами с авиабазы "Хмеймим".
- 1 февраля США ударили по ИГИЛ в Сомали после приказа Трампа.
- В марте Трамп заявил о ликвидации лидера Исламского государства (ИГИЛ) в Ираке.
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