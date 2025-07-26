Военные США заявили о ликвидации главаря ИГИЛ в Сирии

Силы Центрального командования совершили рейд, в результате которого ликвидирован старший лидер ИГИЛ

Террористы ИГИЛ (Иллюстративное фото: EPA)

В Сирии ликвидирован один из главарей "Исламского государства" Дхия Завба Муслих аль-Хардани и два его сына Абдалла Дхия аль-Хардани и Абд аль-Рахман Дхия Завба аль-Хардани, связанных с ИГИЛ. Об этом сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

Отмечается, что силы Центрального командования совершили рейд, в результате которого убит старший лидер ИГИЛ.

В CENTCOM добавили, что трое детей и три женщины, которые были на месте происшествия, не пострадали.

Командующий CENTCOM генерал Эрик Куриллу заявил о "неустанном преследовании террористов ИГИЛ, где бы они ни были".

"Вместе с нашими партнерами и союзниками Центральное командование США стремится к окончательному поражению террористов ИГИЛ, которые угрожают региону, нашим союзникам и нашей родине", – заявил командующий.