Військові США заявили про ліквідацію ватажка ІДІЛ у Сирії
У Сирії ліквідовано одного з ватажків "Ісламської держави" Дхію Завбу Мусліх аль-Хардані та двох його синів Абдаллу Дхію аль-Хардані та Абд аль-Рахмана Дхію Завбу аль-Хардані, пов’язаних з ІДІЛ. Про це повідомило Центральне командування США (CENTCOM).
Зазначається, що сили Центрального командування здійснили рейд, результаті якого вбито старшого лідера ІДІЛ.
У CENTCOM додали, що троє дітей і три жінки, які були на місці події, не постраждали.
Командувач CENTCOM генерал Ерік Куріллу заявив про "невпинне переслідування терористів ІДІЛ, де б вони не були".
"Разом з нашими партнерами та союзниками Центральне командування США прагне остаточної поразки терористів ІДІЛ, які загрожують регіону, нашим союзникам та нашій батьківщині", – заявив командувач.
- 8 грудня 2024 року США вдарили по ІДІЛ у Сирії та попередили всі організації не співпрацювати з терористами.
- Того самого дня повстанці взяли Дамаск і заявили про падіння режиму Асада. Українська військова розвідка заявляла, що на тлі повалення режиму Асада росіяни виводять кораблі із сирійської бази у Тартусі та перекидають залишки озброєння літаками з авіабази "Хмеймім".
- 1 лютого США вдарили по ІДІЛ у Сомалі після наказу Трампа.
- У березні Трамп заявив про ліквідацію лідера Ісламської держави (ІДІЛ) в Іраку.
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