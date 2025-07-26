Військові США заявили про ліквідацію ватажка ІДІЛ у Сирії

Терористи ІДІЛ (Ілюстративне фото: EPA)

У Сирії ліквідовано одного з ватажків "Ісламської держави" Дхію Завбу Мусліх аль-Хардані та двох його синів Абдаллу Дхію аль-Хардані та Абд аль-Рахмана Дхію Завбу аль-Хардані, пов’язаних з ІДІЛ. Про це повідомило Центральне командування США (CENTCOM).

Зазначається, що сили Центрального командування здійснили рейд, результаті якого вбито старшого лідера ІДІЛ.

У CENTCOM додали, що троє дітей і три жінки, які були на місці події, не постраждали.

Командувач CENTCOM генерал Ерік Куріллу заявив про "невпинне переслідування терористів ІДІЛ, де б вони не були".

"Разом з нашими партнерами та союзниками Центральне командування США прагне остаточної поразки терористів ІДІЛ, які загрожують регіону, нашим союзникам та нашій батьківщині", – заявив командувач.