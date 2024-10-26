Военный завод Rheinmetall работает в Украине, на подходе второй – и планируется еще два

Армин Паппергер (Фото: RONALD WITTEK / EPA)

Первый завод немецкого концерна Rheinmetall уже работает в Украине, второй – на подходе, а также компания на пути к строительству еще двух заводов – порохового и по изготовлению боеприпасов. Об этом сообщил директор Rheinmetall Армин Паппергер в интервью ТСН.

"Дела продвигаются. Первый завод уже готов. Второй на подходе. И я теперь настаиваю на том, чтобы ускорить все это, потому что времени у нас нет, мы не должны его терять", – заявил он.

По словам Папергера, возможности этих заводов будут "очень хорошими" – производственная линия №1 будет нацелена на танки, а возможности порохового производства и боеприпасов будут направлены на двойное или даже тройное производство по стандартам НАТО, которых еще нет в Украине, поскольку местная производственная линия до сих пор имеет старые советские стандарты.

Директор Rheinmetall добавил, что "будут выдающиеся технологии в будущем", а также анонсировал производство артиллерии и боеприпасов для танков.

Он отметил, что Rheinmetall имеет "много хороших планов", а украинская оборонная индустрия является его партнером.

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В концерна работает производственное предприятие и предприятие по обслуживанию техники в Украине, а в конце года в стране уже будет первая сверхсовременная боевая пехотная машина Lynx, отметил директор концерна.

"На данный момент мы обслуживаем боевые машины пехоты, но также главные боевые танки. Так что это очень производительное совместное предприятие", – добавил Паппергер и отметил, что немецкая компания владеет 51% акций этого предприятия.

Также он рассказал, что концерн находится на пути строительства в Украине порохового завода и завода по изготовлению боеприпасов в Украине.

К тому же, Rheinmetall хочет наладить производство систем противовоздушной обороны, чтобы Украина могла сама себя защищать, заметил директор.

Паппергер заявил, что полностью доволен защитой этих заводов в Украине.