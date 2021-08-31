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Волкер: Нужно изменить счет с Россией и заставить ее вести эффективные переговоры

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2021, 08:52
Волкер: Нужно изменить счет с Россией и заставить ее вести эффективные переговоры - Фото
Курт Волкер (Фото: Michael Reynolds/ЕРА)

США должны сыграть ведущую дипломатическую роль и убедить партнеров Украины дать отпор российской агрессии, уверен бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. Об этом он заявил вчера, 30 августа 2021 года, в интервью телеканалу Дом.

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"Реальная проблема в том, чтобы прямо сейчас изменить счет с Россией. Россия считает, что она может продолжать агрессию против Украины с относительно небольшими издержками, и без сопротивления со стороны Франции и Германии, и без изменений в контексте переговоров. Поэтому она и продолжает", – заявил Волкер.

По его словам, США должны сыграть ведущую дипломатическую роль, убедив Францию, Германию, Великобританию, Канаду, НАТО и ЕС, чтобы они давали отпор российской агрессии. Россия должна увидеть, что ее ситуация меняется и становится хуже, уверен Волкер, продолжение агрессии должно вести к затратам и потерям.

Волкер считает, что такое давление вынудит Россию согласиться на эффективные переговоры. "И в тот самый момент, когда Россия захочет "найти решение", мы уже должны иметь его на столе. Минские документы создают основу для этого", — подчеркнул Волкер.

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Денис Юдин
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