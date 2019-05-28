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28.05.2019, 17:54

Волкер о назначении Богдана: Я не давал рекомендаций Зеленскому

Волкер о назначении Богдана: Я не давал рекомендаций Зеленскому - Фото
Курт Волкер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Спецпредставитель Госдепа отрицает, что советовал президенту не назначать главой АП юриста Коломойского

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер опроверг ранее распространенную СМИ информацию о том, что рекомендовал президенту Владимиру Зеленскому не назначать на должность главы АП Андрея Богдана. Об этом Волкер заявил 28 мая во время онлайн-брифинга, передает Европейская правда.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Волкер звонил Зеленскому и настойчиво рекомендовал не назначать Богдана на должность как человека, связанного с олигархом Игорем Коломойским.

Волкер отметил, что в своем общении с Зеленским ставил вопрос обязательств президента относительно процесса реформ, но не персоналий.

"Мы не давали конкретных советов в отношении отдельных лиц. Мы сфокусировались на политических вопросах", - заверил спецпредставитель США.

Волкер добавил, что США поддерживают курс Зеленского на проведение реформ в Украине.

21 мая советник Зеленского, юрист Богдан, был назначен главой АП, его замами стали люди из студии Квартал 95

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Теги: Курт Волкер, Владимир Зеленский, андрей богдан, администрация президента, глава ап
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