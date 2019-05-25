Волкер: России давно пора освободить украинских моряков

Курт Волкер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

России давно пора освободить украинских моряков и корабли. Об этом сообщил у себя в Twitter спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.

"Давно пора России освободить украинских членов экипажа и корабли, которые она незаконно захватила", - отметил Волкер.

25 мая 2019 года международный трибунал по морскому праву обязал Россию освободить два украинских корабля и вспомогательное судно, а также 24 моряков, которые были задержаны вблизи Керченского пролива в 2018 году..

В МИД России считают, что международный суд ООН не имел права решать судьбу украинских моряков. Министр иностранных дел Павел Климкин назвал реакцию МИД РФ о решении трибунала по освобождению украинских пленных моряков "вялой и беззубой".