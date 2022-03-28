Волонтеры вместе с МИД запустили чат-бот для украинцев, которые ищут убежище за границей
Для украинцев, которые из-за войны вынуждены искать убежище за рубежом, заработала платформа Handy Friends for Ukraine. Это цифровой помощник в виде чат-бота в мессенджерах Viber и Telegram, который помогает украинцам найти необходимую информацию о жилье, медицине, образовании и адаптироваться к жизни за границей.
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Handy Friends for Ukraine – это гуманитарная инициатива украинской команды Handy.ai в партнерстве с Министерством иностранных дел при поддержке Google for Startups и Rakuten Viber.
Платформа объединяет волонтеров, бизнес, органы власти, гуманитарные организации и тех, кто нуждается в помощи. Чат-бот работает уже в 44 странах мира.
Для получения помощи украинцам за границей необходимо подключить цифровой помощник @HandyFriendsBot в Viber или Telegram или перейти по ссылке.
Разработчики говорят, что чат-бот поможет обустроить свою жизнь на новом месте: найти жилье, зарегистрироваться, получить информацию о медицинских услугах, образовании, юридических консультациях, а также вернуться домой, когда война закончится.
HandyFriendsBot, кроме необходимой информации, предоставляет возможность отправить запрос о помощи волонтерам, которые направят его к компетентным специалистам для быстрого решения проблемы.
Цель чат-бота – облегчить работу волонтерам, ведь он помогает пользователям найти ответы на наиболее часто задаваемые вопросы. В то же время волонтеры имеют больше возможностей для оказания важной помощи. Также цифровой помощник – удобная площадка для авторов, которые могут делиться полезной информацией с миллионами украинцев за рубежом.
Команда HandyFriendsBot приглашает присоединяться к проекту волонтеров и помогать украинцам за границей:
- делиться полезной информацией, помогающей адаптироваться в новой стране;
- помогать своими профессиональными услугами про-боно в рабочее время;
- как волонтер-модератор, помогающий в свое свободное время проверять информацию. Для того чтобы стать волонтером проекта, нужно перейти по ссылке.
Установить на телефон цифровой помощник можно по этой или этой ссылкам.
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