Волонтеры вместе с МИД запустили чат-бот для украинцев, которые ищут убежище за границей

Для украинцев, которые из-за войны вынуждены искать убежище за рубежом, заработала платформа Handy Friends for Ukraine. Это цифровой помощник в виде чат-бота в мессенджерах Viber и Telegram, который помогает украинцам найти необходимую информацию о жилье, медицине, образовании и адаптироваться к жизни за границей.

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Handy Friends for Ukraine – это гуманитарная инициатива украинской команды Handy.ai в партнерстве с Министерством иностранных дел при поддержке Google for Startups и Rakuten Viber.

Платформа объединяет волонтеров, бизнес, органы власти, гуманитарные организации и тех, кто нуждается в помощи. Чат-бот работает уже в 44 странах мира.

Для получения помощи украинцам за границей необходимо подключить цифровой помощник @HandyFriendsBot в Viber или Telegram или перейти по ссылке.

Разработчики говорят, что чат-бот поможет обустроить свою жизнь на новом месте: найти жилье, зарегистрироваться, получить информацию о медицинских услугах, образовании, юридических консультациях, а также вернуться домой, когда война закончится.

HandyFriendsBot, кроме необходимой информации, предоставляет возможность отправить запрос о помощи волонтерам, которые направят его к компетентным специалистам для быстрого решения проблемы.

Цель чат-бота – облегчить работу волонтерам, ведь он помогает пользователям найти ответы на наиболее часто задаваемые вопросы. В то же время волонтеры имеют больше возможностей для оказания важной помощи. Также цифровой помощник – удобная площадка для авторов, которые могут делиться полезной информацией с миллионами украинцев за рубежом.

Команда HandyFriendsBot приглашает присоединяться к проекту волонтеров и помогать украинцам за границей:

- делиться полезной информацией, помогающей адаптироваться в новой стране;

- помогать своими профессиональными услугами про-боно в рабочее время;

- как волонтер-модератор, помогающий в свое свободное время проверять информацию. Для того чтобы стать волонтером проекта, нужно перейти по ссылке.

Установить на телефон цифровой помощник можно по этой или этой ссылкам.

Вадим Ребрина

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