"Вооруженное вмешательство": Тихановская о вводе войск России в Казахстан
Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская заявила, что "ввод войск – это всегда вооруженное вмешательство в дела другого государства". Так она прокомментировала в Telegram решение ОДКБ об отправке "миротворческого контингента" в Казахстан.
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Она подчеркнула, что "потерявший легитимность Лукашенко не имеет права принимать решения о вводе войск и жертвовать беларусами ради вооруженной симуляции стабильности в регионе".
Тихановская считает, что выход на улицу – это один из немногих доступных гражданам способов выражения гражданской воли при авторитарных режимах.
Она надеется, что протестующие и власти Казахстана "найдут возможности начать диалог и разрешить ситуацию, не допуская новых жертв".
- В Казахстане в начале января 2022 года после скачка цен на сжиженный газ люди вышли на протест в Жанаозене. Это спровоцировало цепную реакцию недовольства в других городах.
- Утром 5 января правительство страны ушло в отставку, но митинги это не остановило. В стране было введено чрезвычайное положение.
- Россия, Беларусь и другие страны ОДКБ вводят в Казахстан войска.
- LIGA.net ведет хронику событий в Казахстане.
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