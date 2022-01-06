"Вооруженное вмешательство": Тихановская о вводе войск России в Казахстан

Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская заявила, что "ввод войск – это всегда вооруженное вмешательство в дела другого государства". Так она прокомментировала в Telegram решение ОДКБ об отправке "миротворческого контингента" в Казахстан.

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Она подчеркнула, что "потерявший легитимность Лукашенко не имеет права принимать решения о вводе войск и жертвовать беларусами ради вооруженной симуляции стабильности в регионе".

Тихановская считает, что выход на улицу – это один из немногих доступных гражданам способов выражения гражданской воли при авторитарных режимах.

Она надеется, что протестующие и власти Казахстана "найдут возможности начать диалог и разрешить ситуацию, не допуская новых жертв".

СПРАВКА. 9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента. Подконтрольный режиму ЦИК сообщил о 80,1% поддержки Лукашенко и лишь 10,1% дал Тихановской. Он объявил о своей победе и " . 9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента. Подконтрольный режиму ЦИК сообщил о 80,1% поддержки Лукашенко и лишь 10,1% дал Тихановской. Он объявил о своей победе и " побежденном проекте Запада ", жестоко и с жертвами подавив протесты . Режим неприкрыто стал союзником РФ. Отношения с Украиной упали до исторического минимума. ЕС ввел санкции против Беларуси и ее чиновников. Та в ответ начала мстить Западу потоками мигрантов.

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Сергей Бережной

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