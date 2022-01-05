Российский военный блок ОДКБ вводит войска в Казахстан

Совет Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) принял решение направить войска в Казахстан "с целью стабилизации и нормализации обстановки" в стране. Об этом в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян, который также является главой Совета коллективной безопасности ОДКБ.

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"В связи с обращением президента республики Казахстан К.-Ж.К.Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету республики Казахстан, вызванной, в том числе, вмешательством извне, совет коллективной безопасности ОДКБ в соответсвии со статьей 4 дговора о коллективной безопасности принял решение направить коллективные миротворческие силы ОДКБ в республику Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране", – написал он.

СПРАВКА. Организация договора о коллективной безопасности – это созданный Россией в 1992 году военный блок в противовес НАТО, объединяющий страны бывшего СССР. Помимо РФ, сейчас в него входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. В свое время в организацию входили Азербайджан, Грузия и Узбекистан, но покинули ее. Основные (совместные) силы организации – это порядка 30 000 человек в разных войсковых группировках, включая оперативные. Члены ОДКБ не единожды высказывались против НАТО, рассматривая Альянс как угрозу. Кроме того, исходя из публичных заявлений представителей организации, ОДКБ считает страны, граничащие со странами-членами ОДКБ, "зоной ответственности ОДКБ".

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Вадим Ребрина

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