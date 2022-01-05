Российский военный блок ОДКБ вводит войска в Казахстан
Совет Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) принял решение направить войска в Казахстан "с целью стабилизации и нормализации обстановки" в стране. Об этом в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян, который также является главой Совета коллективной безопасности ОДКБ.
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"В связи с обращением президента республики Казахстан К.-Ж.К.Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету республики Казахстан, вызванной, в том числе, вмешательством извне, совет коллективной безопасности ОДКБ в соответсвии со статьей 4 дговора о коллективной безопасности принял решение направить коллективные миротворческие силы ОДКБ в республику Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране", – написал он.
- 2 января 2022 года в Казахстане начались протесты. Сначала демонстранты требовали снизить резко выросшие цены на сжиженный газ, но потом требования стали политическими: отставка правительства и уход из политики Назарбаева.
- 4 января в охваченном протестами Актау госкомиссия приняла решение снизить цены на газ до 50 тенге/литр в Мангистауской области. Однако протесты не утихли и распространились на другие города, начались задержания активистов и столкновения с полицией.
- Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку, обвинив его в создании протестной ситуации. Однако протесты продолжились и усилились, в частности в Алматы был захвачен и подожжен акимат (администрация).
- Токаев подписал указы о введении режима ЧП по всей территории Казахстана.
- Также Токаев обратился за помощью к партнерам по ОДКБ.
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