Вопрос статуса Крыма может привести к конфликту среди лидеров НАТО – FT

Владимир Зеленский на фоне карты Крыма (Фото: SERGEY DOLZHENKO/EPA)

В Европе опасаются, что разногласия относительно проекта мирного соглашения администрации президента США Дональда Трампа станут испытанием для двусторонних отношений США с Лондоном, Берлином и другими столицами ЕС – членами НАТО, подорвут трансатлантическую безопасность и потенциально сорвут саммит Альянса в конце июня. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на неназванных европейских чиновников.

По словам собеседников издания, до предложения США признать Крым российским официальные лица НАТО пытались приуменьшить внутренние разногласия по вопросу Украины, настаивая на том, что ежегодный саммит лидеров альянса в Гааге будет сосредоточен на расходах на оборону, а не на войне.

Но предложенное соглашение и возможность того, что США могут отказаться от переговоров, обвинить Киев и нормализовать отношения с Москвой, могут привести к конфликту среди лидеров НАТО.

"Основной вопрос для саммита состоит в том, где мы находимся относительно Украины", – сказал высокопоставленный собеседник FT.

Как отмечает издание, официально озвученная позиция НАТО заключается в том, чтобы не признавать контроль России над полуостровом. Евросоюз также подтвердил, что никогда не признает оккупированный Крым российским.

Впрочем, разногласия, вероятно, распространятся и внутри ЕС, сообщает FT. В частности, относительно того, что делать с экономическими санкциями блока, наложенными на Россию, если Вашингтон решит отменить свои ограничения.

"Это выглядит совсем нехорошо. Любой шаг США по признанию Крыма российским или требования к европейским столицам смягчить санкции против Москвы убьют единство ЕС", – сказал собеседник FT.

23 европейские столицы, являющиеся членами ЕС и НАТО, пытаются найти компромиссы с администрацией Трампа. Они касаются обязательств США по европейской безопасности и торговому соглашению во избежание полномасштабной тарифной войны, которая может серьезно повлиять на их экономики.

В Европе опасаются, что Вашингтон может использовать этот вопрос как рычаг в дискуссиях по Украине.

"Если американцы уйдут, европейцы просто не смогут объединиться по отношению к Украине. Американцы были источником единства по отношению к Украине", – считает директор американской программы Европейского совета по международным отношениям Джереми Шапиро.