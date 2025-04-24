Питання статусу Криму може призвести до конфлікту серед лідерів НАТО – FT

Володимир Зеленський на тлі мапи Криму (Фото: SERGEY DOLZHENKO/EPA)

В Європі побоюються, що розбіжності щодо проєкту мирної угоди адміністрації президента США Дональда Трампа стануть випробуванням для двосторонніх відносин США з Лондоном, Берліном та іншими столицями ЄС – членами НАТО, підірвуть трансатлантичну безпеку та потенційно зірвуть саміт Альянсу наприкінці червня. Про це повідомляє The Financial Times із посиланням на неназваних європейських чиновників.

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За словами співрозмовників видання, до пропозиції США визнати Крим російським офіційні особи НАТО намагалися применшити внутрішні розбіжності щодо України, наполягаючи на тому, що щорічний саміт лідерів альянсу в Гаазі буде зосереджено на витратах на оборону, а не на війні.

Але запропонована угода та ймовірність того, що США можуть відмовитися від переговорів, звинуватити Київ і нормалізувати відносини з Москвою, можуть призвести до конфлікту серед лідерів НАТО.

"Основне питання для саміту полягає в тому, де ми перебуваємо щодо України", – сказав високопоставлений співбесідник FT.

Як зазначає видання, офіційно озвучена позиція НАТО полягає в тому, щоб не визнавати контроль Росії над півостровом. Євросоюз також підтвердив, що ніколи не визнає окупований Крим російським.

Втім, розбіжності, ймовірно, поширяться і всередині ЄС, повідомляє FT. Зокрема щодо того, що робити з економічними санкціями блоку, накладеними на Росію, якщо Вашингтон вирішить скасувати свої обмеження.

"Це виглядає зовсім недобре. Будь-який крок США щодо визнання Криму російським або вимоги до європейських столиць пом’якшити санкції проти Москви вб’ють єдність ЄС", – сказав співрозмовник FT.

23 європейські столиці, які є членами ЄС і НАТО, намагаються знайти компроміси з адміністрацією Трампа. Вони стосуються зобов’язань США щодо європейської безпеки та торговельної угоди, щоб уникнути повномасштабної тарифної війни, яка може серйозно вплинути на їхні економіки.

У Європі побоюються, що Вашингтон може використати це питання як важіль у дискусіях про Україну.

"Якщо американці підуть, європейці просто не зможуть об'єднатися щодо України. Американці були джерелом єдності щодо України", – вважає директор американської програми Європейської ради з міжнародних відносин Джеремі Шапіро.