Восемь главных новостей Украины и мира на 21:00 10 января

Украина дала первые разрешения на эксгумацию жертв Волынской трагедии, Трампу огласили приговор по делу о порнозвезде и другие новости за 10 января

Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

1. Трамп заявил, что встреча с Путиным уже организуется. Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что готовится его встреча с российским диктатором Владимиром Путиным, но не назвал конкретные сроки.

2. Схемы для уклонистов. Во всех областях Украины проходят 600 одновременных обысков – видео. Национальная полиция проводит масштабные отработки по всей стране, чтобы выявить причастных к организации незаконных каналов переправки мужчин через границу. Правоохранители опубликовали видео.

3. Украина получила от ЕС первые 3 млрд евро от замороженных российских активов. Украина получила 3 млрд евро в государственный бюджет от Европейского Союза, сообщило Министерство финансов. Это первый транш от ЕС в рамках инициативы Большой семерки под названием ERA (Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine), средства которой обеспечиваются будущими доходами от замороженных российских активов.

4. Минюст возобновил работу основных сервисов ЕГР после масштабной кибератаки РФ. Министерство юстиции возобновило работу всех основных сервисов портала Единого государственного реестра после масштабной кибератаки России.

5. "Сверхважная цель". СБУ и ВМС поразили склад с разведдронами в Ростовской области – источник. Служба безопасности Украины и Военно-морские силы ВСУ поразили склад хранения российских дронов-разведчиков в Ростовской области. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в СБУ.

6. Украина дала первые разрешения на эксгумацию жертв Волынской трагедии – Туск. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Украина разрешила первые эксгумации польских жертв Волынской трагедии.

7. Дело о подкупе порнозвезды. Трампу назначили "безусловное освобождение". Суд в США решил заменить наказание избранному президенту Дональду Трампу на "безусловное освобождение" по делу, связанному с сокрытием выплат порноактрисе Сторми Дэниэлс.

8. Британия одновременно с США ударила санкциями по крупнейшим нефтяным компаниям России. Великобритания вслед за США объявила о новых санкциях против российских нефтяных компаний. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

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