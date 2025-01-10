Вісім головних новин України та світу на 21:00 10 січня

Україна дала перші дозволи на ексгумацію жертв Волинської трагедії, Трампу оголосили вирок у справі про порнозірку та інші новини за 10 січня

Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

1. Трамп заявив, що зустріч із Путіним вже організовується. Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що готується його зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним, але не назвав конкретних термінів.

2. Схеми для ухилянтів. У всіх областях України проходять 600 одночасних обшуків – відео. Національна поліція проводить масштабні відпрацювання у всій країні, щоб виявити причетних до організації незаконних каналів переправлення чоловіків через кордон. Правоохоронці опублікували відео.

3. Україна отримала від ЄС перші 3 млрд євро від заморожених російських активів. Україна отримала 3 млрд євро до державного бюджету від Європейського Союзу, повідомило Міністерство фінансів. Це перший транш від ЄС в межах ініціативи Великої сімки під назвою ERA (Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine), кошти якої забезпечуються майбутніми доходами від заморожених російських активів.

4. Мінʼюст відновив роботу основних сервісів ЄДР після масштабної кібератаки РФ. Міністерство юстиції відновило роботу всіх основних сервісів порталу Єдиного державного реєстру (ЄДР) після масштабної кібератаки Росії.

5. "Надважлива ціль". СБУ та ВМС уразили склад із розвіддронами у Ростовській області – джерело. Служба безпеки України та Військово-морські сили ЗСУ уразили склад зберігання російських дронів-розвідників у Ростовській області. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у СБУ.

6. Україна дала перші дозволи на ексгумації жертв Волинської трагедії – Туск. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Україна дозволила перші ексгумації польських жертв Волинської трагедії.

7. Справа про підкуп порнозірки. Трампу призначили "безумовне звільнення". Суд у США вирішив замінити покарання обраному президенту Дональду Трампу на "безумовне звільнення" у справі, пов’язаній із приховуванням виплат порноакторці Стормі Деніелс.

8. Британія одночасно зі США вдарила санкціями по найбільших нафтових компаніях Росії. Велика Британія слідом за США оголосила про нові санкції проти російських нафтових компаній. Про це повідомляється на сайті британського уряду.

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