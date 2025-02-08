Восемь главных новостей Украины и мира на 21:00 8 февраля

Балтийские страны отсоединились от российской энергосистемы, в РФ умер капитан Нагайко, причастный к удару по Грозе и другие новости за 8 февраля

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА)

1. Трамп заявил, что лишил Байдена доступа к секретной информации. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп лишил своего предшественника Джо Байдена доступа к секретной информации. Об этом американский президент сообщил в социальной сети Truth Social.

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2. Литва, Латвия и Эстония отсоединились от российской энергосистемы. Литва, Латвия и Эстония утром в субботу, 8 февраля, начали процесс отсоединения своих электросистем от единой сети с Россией и Беларусью (БРЭЛЛ), пишет AFP.

3. NHK: Северная Корея начнет производить беспилотники, разработанные совместно с Россией. Ожидается, что в этом году Северная Корея начнет производить беспилотники, разработанные совместно с Россией. Об этом сообщил японский вещатель NHK со ссылкой на многочисленных неназванных собеседников, осведомленных о планах Пхеньяна.

4. ГУР: В России умер капитан Нагайко, причастный к удару по Грозе, где погибли 59 человек. В России умер капитан Константин Нагайко, причастный к военным преступлениям против Украины, в том числе ракетный удар по поселку Гроза Харьковской области, где погибли почти 60 человек. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны.

5. На следующей неделе представят детали контрактов с ВСУ для мужчин 18-24 лет – Зеленский. Министерство обороны вместе с боевыми бригадами вырабатывают вариант контракта, который могли бы заключить мужчины 18-24 лет с Вооруженными Силами Украины. Об этом в интервью Reuters сообщил президент Владимир Зеленский.

6. Бойцы 28 ОМБр сбили российский Су-25 на Торецком направлении. Украинские военные уничтожили российский штурмовик Су-25 на Торецком направлении. Ответственность на себя взяли бойцы из 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.

7. Зеленский: Путин увеличивает численность своей армии еще на 100 000 человек. Российская оккупационная армия увеличивает свою численность еще более чем на 100 000 человек, создавая новые дивизии и развивая военные производства. Об этом в видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.

8. В Балтийском море поврежден подводный русский кабель. В Финском заливе оборвался российский кабель в исключительной экономической зоне Финляндии, сообщила береговая охрана в соцсети X.

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