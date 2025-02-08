Вісім головних новин України та світу на 21:00 8 лютого

Балтійські країни від'єдналися від російської енергосистеми, в Росії помер капітан Нагайко, причетний до удару по Грозі та інші новини за 8 лютого

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА)

1. Трамп заявив, що позбавив Байдена доступу до секретної інформації. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп позбавив свого попередника Джо Байдена доступу до секретної інформації. Про це американський президент повідомив у соціальній мережі Truth Social.

2. Литва, Латвія й Естонія від'єдналися від російської енергосистеми. Литва, Латвія й Естонія вранці у суботу, 8 лютого, почали процес від'єднання своїх електросистем від єдиної мережі з Росією та Білоруссю (БРЕЛЛ), пише AFP.

3. NHK: Північна Корея почне виробляти безпілотники, розроблені спільно з Росією. Очікується, що в поточному році Північна Корея почне виробляти безпілотники, розроблені спільно з Росією. Про це повідомив японський мовник NHK із посиланням на численних неназваних співрозмовників, обізнаних з планами Пхеньяна.

4. ГУР: В Росії помер капітан Нагайко, причетний до удару по Грозі, де загинули 59 людей. В Росії помер капітан Констянтин Нагайко, причетний до воєнних злочинів проти України, зокрема ракетного удару по селищу Гроза Харківської області, де загинули майже 60 людей. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.

5. Наступного тижня представлять деталі контрактів із ЗСУ для чоловіків 18-24 років – Зеленський. Міністерство оборони разом з бойовими бригадами напрацьовують варіант контракту, який могли б укласти чоловіки 18-24 років зі Збройними Силами України. Про це в інтерв'ю Reuters повідомив президент Володимир Зеленський.

6. Бійці 28 ОМБр збили російський Су-25 на Торецькому напрямку. Українські військові знищили російський штурмовик Су-25 на Торецькому напрямку. Відповідальність на себе взяли бійці з 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу.

7. Зеленський: Путін збільшує чисельність своєї армії ще на 100 000 осіб. Російська окупаційна армія збільшує свою чисельність ще на понад 100 000 осіб, створюючи нові дивізії та розвиваючи військові виробництва. Про це у відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

8. У Балтійському морі пошкоджено підводний російський кабель. У Фінській затоці обірвався російський кабель у винятковій економічній зоні Фінляндії, повідомила берегова охорона у соцмережі X.

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