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Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 1 марта

01.03.2021, 19:00
Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 1 марта - Фото

1. КОРОНАВИРУС. В УКРАИНЕ ВЫЯВИЛИ БОЛЕЕ 4000 НОВЫХ ЗАБОЛЕВШИХ, ЧИСЛО ТЕСТОВ СОКРАТИЛОСЬ ВДВОЕ. За прошедшие сутки в Украине выявили 4285 заболевших COVID-19 (днем ранее – 5833), было сделано 23 066 тестов на коронавирус (47 811) (подробнее).

2. ДОНБАСС. ОККУПАНТЫ СЕМЬ РАЗ ЗА СУТКИ НАРУШАЛИ ПЕРЕМИРИЕ: ПОГИБ УКРАИНСКИЙ ВОЕННЫЙ. Трагедия произошла 28 февраля неподалеку от населенного пункта Пищевик (подробнее).

3. ПЕРВЫЕ СЕМЬИ ПОЛУЧИЛИ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ ПО ПРОГРАММЕ "ДОСТУПНАЯ ИПОТЕКА 7%". Первые две семьи – Лапченко и Максимюк – получили ипотечный кредит по программе "Доступная ипотека 7%". Подписание кредитных договоров состоялось во время форума "Украина 30" (подробнее).

4. КРУПНЕЙШИЕ СЕТИ АЗС ЗА МЕСЯЦ ПОДНЯЛИ ЦЕНЫ НА АВТОГАЗ НА 17% – ДЕТАЛИ. За месяц с 1 февраля по 1 марта средняя розничная стоимость сжиженного газа выросла на 2,2 грн./л или на 17%, до 15,39 грн/л (подробнее).

5 .СКАНДАЛ. НАЦПОЛИЦИЯ РАСФОРМИРОВАЛА ОТДЕЛЫ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ ОРУЖИЯ. Выявлена коррупционная схема выдачи разрешений на легальное огнестрельное оружие – охотничье нарезное, гладкоствольное и травматическое (подробнее).

6. В УКРАИНЕ НАЧАЛАСЬ ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ. 1 марта в Украине начался автоматический перерасчет пенсий для 8 млн пенсионеров (подробнее).

7. ДЕЛО ШАРИЯ. СБУ ЗАПРОСИЛА МЕЖДУНАРОДНУЮ ПОМОЩЬ И НАЧАЛА РАССЛЕДОВАНИЕ ПРОТИВ ЕГО ПАРТИИ. СБУ начала процедуру запроса о международной помощи по делу подозреваемого в госизмене блогера Анатолия Шария, а также расследует дело о регистрации партии, названной его фамилией (подробнее).

8. ШВЕЙЦАРИЯ ЕЩЕ МАКСИМУМ НА ТРИ ГОДА ЗАМОРОЗИЛА ДЕНЬГИ "СЕМЬИ" ЯНУКОВИЧА. Превентивное замораживание активов (около 70 млн швейцарских франков), экс-президента Виктора Януковича и его окружения в Швейцарии продлится еще максимум три года (подробнее).

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Вадим Ребрина
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